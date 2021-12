TeleTrade: Segnali equivoci dall’inflazione prima del verdetto della Fed

Martedì era attesa una correzione dei mercati USA a causa della riunione della Federal Reserve (Fed). Invece sembra che l’atteso verdetto del watchdog americano sul ritmo del tapering sia già stato ampiamente assorbito dal mercato.

L’indice dei prezzi alla produzione (PPI) negli Stati Uniti appena pubblicato è 9,6% negli ultimi dodici mesi e ha dato un ulteriore segnale sull’inflazione vertiginosa, ma può essere interpretato in modo contraddittorio in quanto può influenzare i prezzi al dettaglio sia al rialzo che al ribasso.

Questo dato potrebbe essere interpretato in maniera equivoca poiché l’inflazione ha nello stesso momento aumentato la preoccupazione che la Fed possa agire rapidamente e la pura degli investitori di scappare dall’inflazione il più velocemente possibile. Quindi gli investitori e i gestori di fondi potrebbero anche voler inviare più denaro in azioni nei “paradisi sicuri” in termini di resistenza alla pandemia di COVID-19.

Le informazioni divulgate dal primo ministro del Regno Unito Boris Johnson sul primo e finora unico caso fatale causato dalla variante Omicron, non ha creato un serio sentimento negativo per la comunità degli investitori.

«La comunità medica continua a sostenere di dover indagare sull’effetto della mortalità della nuova variante e sulle sue ulteriori forme di mutazione» commenta Responsabile della gestione del portafoglio di TeleTrade Ilya Frolov.

Martedì, l’indice di mercato S&P 500 è sceso solo dello 0,75%, un calo più evidente ai minimi intraday di 4606,40 è stato seguito da un rimbalzo verso l’area 4630-4645 prima della fine della giornata. Le borse europee hanno aperto oggi leggermente in rialzo, con l’indice DAX in Germania che ha mantenuto il +0,3% e il CAC 40 in Francia in aumento dello 0,7%.

Il FTSE 100 nel Regno Unito è sceso di circa lo 0,2% a fronte del numero record di 59.610 casi rilevati, che è il più alto da gennaio. Il bilancio delle vittime, tuttavia, è ancora inferiore rispetto allo scorso inverno.

Apple è ancora in ripresa nelle ultime due settimane, nonostante l’incertezza generale del mercato. Il gigante con sede a Cupertino era a un passo dal diventare la prima azienda globale a superare il traguardo dei 3 trilioni di dollari.

Le sue azioni hanno toccato il precedente obiettivo di prezzo di 180 dollari per azione fissato in precedenza dagli analisti di JPMorgan, che prevedevano un nuovo obiettivo a 210 dollari. JPMorgan ha seguito Morgan Stanley che ha recentemente aggiornato l’obiettivo per il prezzo di Apple a $200.

Le società del settore IT sono solitamente le favorite del rally azionario mentre il mercato attende le conferme dopo la decisione della Fed. Il potenziale di altri titoli è piuttosto limitato in quanto i loro prezzi reagiscono male anche alle notizie eccezionali delle aziende.

Al di qua dell’Atlantico, gli investitori sono preoccupati per la decisione della Banca Centrale Europea e della Banca d’Inghilterra che giovedì annunceranno le loro prospettive di politica monetaria.

