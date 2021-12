Ricoveri in aumento, Asl in panne. Ridotta la chirurgia. Servono i privati e gli ospedali di valle

Sono aumentati ieri i pazienti ricoverati in rianimazione. Si è arrivati a 24 persone di ieri contro le 16 che lo erano 10 giorni fa. Si tratta di 20 non vaccinati e quattro vaccinati.

L’Azienda sanitaria si sta dunque riorganizzando. Si stanno riconvertendo i reparti.

Il piano che si sta attualmente mettendo in atto prevede anche il coinvolgimento di stutture private, cliniche e strutture intermedie e dei vari ospedali di valle.

Secondo il direttore Benetollo, c’è la necessità di aumentare la capienza dei reparti esistenti. L’obbiettivo principale è quello di mantenere liberi i reparti di ortopedia per i turisti sulle piste da sci.

Inoltre, essendo la vita delle persone in generale ripartita, i traumi e le lesioni che interessano questo tipo di reparto non sono azzerate.

Per quanto riguarda la rianimazione e le i luoghi per il ricovero Covid, l’Azienda ha deciso che, nel caso in cui il paziente non possa essere immediatamente dimesso, sarà accolto in alcune strutture apposite a Mezzolombardo, Ala, Bolognano di Arco, Tione e di San Vendemmiano. In questo modo nelle terapie verranno liberati dei posti.

