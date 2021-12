Quasi 2 milioni di euro per rinnovare le fognature nere del centro storico con una rete in vetroresina

Nel 2018 si era concluso un primo investimento di quasi un milione di euro per il rinnovamento mediante in-lining (inserimento) di parte della rete in gres della fognatura nera a servizio del centro storico.

Con il presente progetto, a fine dei lavori, si prevede il completo rinnovamento della rete esistente sostituendo, di fatto, l’attuale rete in gres localmente deteriorata con una rete in vetroresina; materiale strutturale che garantisce una migliore scorrevolezza, riducendo gli interventi di disotturazione delle condotte ed una solidità strutturale che oramai nel gres risulta compromessa.

Il progetto quindi prevede il risanamento idraulico e strutturale delle condotte con tecnologie di Cured In Place Pipe (C.I.P.P.) ovvero l’applicazione nelle tubazioni, dall’esterno (senza scavo), di un tessuto in fibra di vetro multistrato impregnato di resina fotoindurente, che viene polimerizzato in loco tramite raggi UV.

Pubblicità Pubblicità

La scelta progettuale di adottare la polimerizzazione UV di fibre di vetro impregnata con resine fotoindurenti è nata dall’esperienza del cantiere precedente che ha evidenziato la velocità di esecuzione e minor disagio al traffico veicolare e pedonale rispetto al sistema con termoindurimento per mezzo di fluido termoconvettore (aria, acqua) che prevede una struttura organizzativa di mezzi, tempi e persone più complessa. Il risanamento interessa un totale di circa 3 km di condotte da risanare.

Per realizzare l’opera non sono richiesti né espropri né asservimenti in quanto è realizzata interamente su proprietà pubblica.

I lavori saranno realizzati in 300 giorni con inizio lavori previsto nell’autunno 2022 e la fine nell’autunno 2023. 1 milione e 900mila euro il costo.

Pubblicità Pubblicità