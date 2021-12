Padre e figlia non si vaccinano: famiglia uccisa dal Covid in tre giorni

Erano stati ricoverati in ospedale per aver contratto il virus e in tre giorni sono morti.

Assume i contorni dell’assurdo la drammatica vicenda che ha visto protagonisti una coppia di anziani coniugi e la loro figlia di 53 anni.

Originari di Abetone Cutigliano ma residenti in provincia di Pistoia nel comune di San Marcello Piteglio, i familiari non erano tutti vaccinati.

Non lo erano almeno il padre di 86 anni e la figlia, deceduti il 17 dicembre a solo un’ora di distanza l’uno dall’altra rispettivamente negli ospedali di Prato e di Ponte a Niccheri.

Ieri (20 dicembre) è sopraggiunta la morte della mamma, anche lei 86enne e ricoverata nel nosocomio pratese.

A San Marcello Piteglio a ottobre c’erano stati due focolai di Covid: ora, spiega oggi il sindaco, la situazione dei contagi risulta nella media nazionale e provinciale.

