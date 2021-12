Omicron, paura per le Feste. Mascherina anche all’aperto. Forse altre restrizioni

Mascherina anche all’aperto e ulteriori restrizioni: l’avanzare della variante Omicron preoccupa il governo che però resta cauto sull’eventuale applicazione di altre misure per arginare il rischio pandemico legato al diffondersi del virus.

Non sono esclusi provvedimenti mirati per le sere di Natale e Capodanno e avanza anche l’ipotesi di chiedere per 3 settimane l’uso di protezioni Ffp2 sui mezzi pubblici. Dopo il caso lampante della Gran Bretagna sembra ormai inevitabile il diffondersi della variante africana anche in Italia e in questo caso la prevenzione è tutto.

Nella giornata di giovedì il presidente del consiglio Mario Draghi riunirà la cabina di regia con i vertici del Cts e, sulla base dei dati più recenti sui contagi, disporrà la strategia da definire in ultimo con i presidenti delle Regioni.

E se fa ancora molto discutere l’eventuale obbligo di test anche per vaccinati e guariti per l’accesso ai luoghi chiusi come cinema o teatri, feste o discoteche, anche altre misure come il ritorno della mascherina obbligatoria all’aperto anche in zona biaca assieme alla riduzione della durata del super green pass sembra mettere tutti d’accordo.

Non ultime, l’ulteriore spinta sulla campagna di vaccinazione per le terze dosi e sull’immunizzazione dei bambini. Fa capolino, tra le altre, anche l’idea di chiedere il green pass rafforzato per l’accesso ai mezzi di trsporto e per l’ingressi nei supermercati.

Meno quotata dal governo è invece l’idea di imporre il green pass rafforzato agli studenti per tutelare al massimo la scuola e il diritto allo studio.

