Maxi focolaio Covid: almeno 120 contagi in un ristorante di Oslo. Quasi tutti erano vaccinati

Un enorme focolaio di contagi ha preso vita in una sola serata durante una cena aziendale organizzata in un ristorante di Oslo, in Norvegia. Il tutto è successo lo scorso 26 novembre.

Il 96% dei 117 partecipanti, tutti tra i 30 e 50 anni, era vaccinato e secondo quanto riportato dai media locali avevano tutti anche effettuato un tampone.

Gli immunizzati con due dosi erano 107 ma a nessuno era ancora stata somministrata la terza.

Uno di loro era tornato da poco dal Sudafrica. Quest’ultimo avrebbe dichiarato di essere stato negativo al momento del suo ingresso nel locale. Oltre che i commensali, sono rimasti infettati anche diversi clienti.

Assieme al virus anche la nuova, aggressiva variante africana Omicron ha avuto il tempo di diffondersi dall’arrivo degli ospiti, avvenuto alle 18, fino alla loro partenza intorno alle 22.30.

Le analisi su 17 degli infettati hanno dato la conferma di un contagio da Omicron anche se i sanitari si apsettano siano molti di più. Si attende l’esito delle analisi per gli altri.

