L’Agenzia per la famiglia diventa Agenzia per la coesione sociale e si occuperà di pari opportunità, contrasto alla violenza sulle donne e alla criminalità

In Prima commissione è stato dato parere favorevole, con i sì della presidente della Commissione, Vanessa Masè (Civica), di Mara Dalzocchio, Savoi e Job della Lega, di Cia (FdI) e le astensioni di Tonini (Pd), Rossi (Azione), Zanella (Futura) e Marini (5 Stelle), alla proposta di delibera che introduce modifiche nell’organizzazione interna della Provincia.

In sostanza dal primo gennaio, su proposta dell’assessora Segnana, le pari opportunità, il contrasto alla violenza sulle donne e alla criminalità verranno trasferite dal Dipartimento salute e politiche sociali all’Agenzia per la famiglia che prenderà il nome di Agenzia per la coesione sociale.

All’interno dell’Agenzia verrà incardinata l’Unità di missione semplice (Umse) pari opportunità che avrà l’obiettivo di sviluppare la cultura delle pari opportunità, la prevenzione della violenza di genere e dei fenomeni criminali e il coordinamento del gruppo di lavoro permanente tra Pat e Procura.

Pubblicità Pubblicità

Gli interventi per il contrasto alla violenza sulle donne saranno seguiti da uno specifico ufficio.

Cambio di organizzazione anche in materia di appalti e contratti. In base alla richiesta del presidente Fugatti, tutte le competenze su questa complessa materia verranno ricondotte sotto la Direzione generale della Provincia.

Quindi, sotto la Direzione generale passerà l’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (Apac) che ingloberà anche l’Agenzia del Servizio regolazione e innovazione dei contratti. Insomma, come ha spiegato il dirigente del Dipartimento organizzazione, personale e affari generali, Silvio Fedrigotti, la parte pratica e quella giuridica in materia di appalti verranno unificati

Pubblicità Pubblicità