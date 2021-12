“Il cercatore di luce”, il romanzo di Carmine Abate intreccia sentimenti e luoghi del pittore Giovanni Segantini

La presentazione del nuovo romanzo “Il cercatore di luce” dello scrittore Carmine Abate in dialogo con Enrico Galvan sindaco del Comune di Borgo Valsugana e autore di un thriller, ha svelato interessanti dettagli sulla vita del grande pittore Giovanni Segantini.

Arco, Borgo Valsugana, Milano, Venezia, la Brianza e le località della Svizzera – Savognino, Soglio e Maloja – sono i luoghi dove il pittore “della natura” ha vissuto durante la sua avventurosa esistenza.

Giovanni Segantini nasce ad Arco nel 1858 da una famiglia originaria di Bussolengo che si era stabilita ad Ala nella seconda metà del Settecento.

Il padre Agostino Segatini (senza la ‘n’) gestiva a Trento, dove si era trasferito con la famiglia una rivendita di formaggi, frutta e verdura, poi chiusa per fallimento.

I successivi traslochi a Verona, Mori e infine ad Arco alla ricerca di sussidi, dove trovò la tutela dell’arciprete Giovanni Dall’Armi, fondatore dell’Istituto della Provvidenza.

Ad Arco i Segatini vivevano in una casetta nei pressi del ponte sul Sarca, ma all’età di sette anni Giovanni rimase orfano della madre da lui definita “come un tramonto di primavera”.

Il padre (che morì l’anno successivo) decise di affidare il piccolo Giovanni al riformatorio Marchiondi di Milano, importanti sono stati i due fratellastri Irene e soprattutto Napoleone, che accolse il fratello minore a Borgo Valsugana, dove viveva con moglie e quattro figli.

Nei due anni trascorsi a Borgo Valsugana dal 1873 al 1874 Giovanni (15enne) dimostrò subito predisposizione per il disegno, tracciando figure e paesaggi persino sulle carte usate in bottega per avvolgere i salumi. Disegnava pecorelle e vitellini su carta velina che poi regalava ai nipotini entusiasti.

Un ricordo indelebile nella sua memoria fu quello del grande incendio del 1862 che aveva distrutto Borgo, commemorato da una lapide collocata nei pressi della casa dove abitava.

Il fratellastro Napoleone era commerciante e anche fotografo, sicuramente la sua attività aveva in qualche modo influenzato il giovane nell’arte dell’inquadratura e della prospettiva.

Ma la voglia di sperimentare e lo spirito irrequieto di Giovanni ben presto lo portarono a Milano per studiare all’Accademia delle Belle Arti di Brera. Durante le sue camminate veniva attratto dal paesaggio e dalle cime delle montagne che gli ricordavano il Trentino.

In questo periodo conosce Luigia Bugatti detta Bice, compagna della sua vita che lo seguirà in tutto il suo percorso artistico, insieme si trasferiscono in Brianza. Sarà sul vicino lago che collocherà un suo dipinto pieno di luce “Ave Maria e trasbordo”.

Consiglieri, procuratori e promotori della sua arte sono stati i fratelli Vittore e Alberto Grubicy, mentre arrivano i primi riconoscimenti con “Il coro di Sant’Antonio”.

Nel 1885 riprese il suo peregrinare verso la montagna fino a Caglio-Como e dopo pochi mesi a Savognin nelle Alpi svizzere con tutta la famiglia.

Giovanni Segantini amava dipingere all’aperto, respirando e vivendo il paesaggio che lo circondava; vastissima la sua produzione artistica, che gli garantiva buoni introiti (celebre “Mezzogiorno sulle Alpi” del 1891), ma era continuamente assillato dai creditori.

Nel 1895 costretto dai debiti, Segantini si rifugiò a Maloja, un piccolo villaggio montano dell’Engadina, ma mentre stava lavorando sulle nevi dello Schafberg al famoso “Trittico della Natura” si sentì male e all’età di 41 anni morì di peritonite (1899).

E proprio i temi universali della vita, della natura e della morte, gli stessi del famoso Trittico della Natura, sono descritti nel romanzo dello scrittore Carmine Abate “Il cercatore di luce”, presentato nella sala della Biblioteca di Borgo Valsugana.

Alcuni brani del romanzo letti da Wilma Tessaro (volontaria del gruppo di lettura) introducono la serata: un’appassionante storia famigliare si intreccia con maestria alla straordinaria avventura esistenziale e artistica del pittore Giovanni Segantini.

Per ricostruire la vita di Segantini, Carmine Abate si è avvalso di numerosi testi biografici, corrispondenze e manoscritti inediti, lettere e un’interminabile bibliografia, oltre ad aver visto dal vivo per tre volte le magnifiche opere di Segantini esposte al museo di Saint Moritz.

E’ proprio l’immagine cinematografica di un particolare del dipinto “La vita” a colpire lo scrittore, creando il filo conduttore del romanzo; una giovane donna che bacia il suo piccolo e l’attesa del padre che non c’è. Il bambino con gli occhi aperti lungimiranti verso il futuro, lei con gli occhi chiusi.

Il protagonista del romanzo Carlo Adami trova un piccolo quadro nella baita di famiglia in Scanuppia – Besenello, l’unica persona in grado di raccontare la storia misteriosa è Moma, una grandissima affabulatrice.

All’inizio lo scrittore non sapeva nulla della trama, poi tutto è venuto da sé con scioltezza, sentiva l’urgenza di scrivere questa storia, che riteneva importante anche per il lettore.

Carmine Abate ha iniziato a scrivere a 16 anni durante il periodo di emigrazione in Germania, poi ha continuato a coltivare questa passione. Dopo la prima stesura di un romanzo che avviene di getto, per lui è la seconda parte la più importante, quella della riscrittura del testo.

I nomi dei luoghi descritti nel romanzo sono assolutamente veri, mentre sono immaginati i sentimenti.

Borgo Valsugana ha ricordato al giovane Segantini la città di Arco, dove il pittore aveva vissuto fino a 7 anni e poi non era più tornato: la montagna e il rumore del fiume Brenta.

Sembrava che in questo luogo avesse trovato stabilità, ma il suo animo ribelle ha stimolato un percorso di vita diverso. Potersi avvicinare alla fotografia all’età di 15 anni è stato fondamentale, i suoi quadri sembrano una fotografia per la luce e la collocazione dei personaggi.

Anche lo scrittore ha visitato in primavera la città di Borgo Valsugana, voleva vedere alcuni tratti del paesaggio che aveva visto Segantini.

Nel romanzo sono centrali le figure femminili, il rapporto di Carlo con Moma e di Bice con Giovanni Segantini. Ne sono testimoni le lettere romantiche di un Segantini onesto nelle proprie emozioni e sentimenti profondi.

Era un pittore pieno di talento, ma il talento da solo non basta, ore e ore di pratica per inseguire le sue aspirazioni di artista.

Segantini è diventato pittore molto giovane, quando una donna a cui le era morta la figlia, gli chiese di farle un ritratto. Un ritratto della bimba come fosse viva.

Il Trittico della Natura rappresenta un lascito, l’essenza dell’essere umano: la natura, la vita, la morte. Cercare la luce significava cercare la vita per Segantini, che dipingeva sempre più in alto verso il cielo, anche di notte aspettando l’alba.

Carmine Abate conclude: “Occorre avere rispetto e amore per la natura, come Giovanni Segantini che si inginocchiava davanti ad un filo d’erba. E’ una fortuna il fatto che un pittore abbia dormito qui, ascoltando il rumore della Brenta”.