Contagi in aumento nell’Alto Garda: a rischio il Capodanno anche a Riva e Arco

Aumenta il numero dei contagi nell’Alto Garda e l’allerta si fa sentire. Gli oltre cento positivi rilevati a Riva e la situazione poco rassicurante anche nel comune di Arco non fanno ben sperare per un Capodanno all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Per il secondo anno consecutivo, la maggior parte dei festeggiamenti rischia di dover essere cancellata.

A confermare una situazione in netto peggioramento anche la sindaca di Riva, Cristina Santi, che ha commentato amareggiata la possibilità applicare ulteriori restrizioni in vista del 31 dicembre.

Pubblicità Pubblicità

Non si terrà il concerto in piazza organizzato dal Consorzio Riva in Centro, che si svolge nell’ambito del programma natalizio del «Villaggio del gusto» e nemmeno il celeberrimo tuffo di Capodanno in piazza Tre Novembre.

Più in generale, il sentimento di preoccupazione è stato espresso anche dalle altre amministrazioni locali.

Il sindaco di Arco Alessandro Betta ha però dichiarato che per il momento non vi sarebbe nessuna intenzione di annullare il tradizionale Concerto di Capodanno del 1° gennaio al Casinò, anche se in ragione dei dati in peggioramento sulle infezioni in tutta la zona, per la notte di San Silvestro non sono in programma grandi eventi.

Pubblicità Pubblicità