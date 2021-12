Contagi e rianimazione: in Trentino già numeri da zona arancione con due parametri su tre

Non si arresta la corsa del virus in provincia di Trento. Un trend che resta in crescita soprattutto per quanto riguarda i contagi e i posti occupati in rianimazione e a poche ore dall’ingresso in zona gialla il superamento di due parametri su tre direbbe che il Trentino si porta già verso l’arancione.

Sono 24 attualmente i pazienti affidati alle terapie intensive su un totale di 120 ricoverati (+10 rispetto al giorno precedente).

Purtroppo la maggioranza, circa l’80%, sono persone non vaccinate. Nei reparti di terapia intensiva la percentuale è invece di oltre il 90%.

Ma la nuova classificazione che verrà effettuata al 31 dicembre non sancirà probabilmente alcun passaggio ad uno status peggiorativo grazie al numero dei ricoveri nei normali reparti che si attesta ampiamente al di sotto della soglia di guardia.

Fortunatamente il numero dei casi positivi, seppure alto, resta stabile. La maggior parte si concentra nella fascia 19-39 anni (sono 38), ma ci sono anche 2 piccolissimi (0-2 anni) e 18 tra bambini e ragazzi (3-18 anni). Ieri le classi in quarantena erano 47.

A determinare il balzo dei ricoveri ospedalieri ieri sono intervenuti 11 nuovi ingressi a fronte di 1 dimissione. Le vaccinazioni intanto sono arrivate a quota 961.514, cifra che comprende 386.862 seconde dosi e 145.944 terze dosi.

