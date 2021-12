Circonvallazione ferroviaria: il rischio di un progetto lasciato a metà 

Il dibattito sulla circonvallazione ferroviaria ha ormai preso piede mettendo in luce aspetti del progetto che stanno facendo emergere molte criticità.

L’amministrazione comunale, sempre presente agli incontri, insiste nel contestualizzare questo progetto in uno più ampio definito meta-progetto che prevede questo scenario come indispensabile e propedeutico al futuro interramento della linea attuale nel centro città e il prolungamento della Trento-Malè fino a Trento sud facendo così nascere un collegamento ferroviario rapido proprio tra nord e sud della città. Di pari passo dovrebbe anche prendere forma la tramvia lungo l‘asse di via Brennero almeno fino a Piazza Dante.

Progetti ambiziosi, sfidanti, che possono aprire nuove prospettive urbanistiche sulla città. Ma, conti alla mano, sono tutti economicamente realizzabili? Ad oggi i finanziamenti legati al PNRR riguardano soltanto la circonvallazione ferroviaria mentre ci si dimentica spesso di citare da dove arriverebbero le risorse per mettere in piedi gli altri progetti. Ci sono certamente fondi ministeriali da cui poter sperare di attingere ma non possono essere dati per scontati perché ci sono criteri rigidi e varie graduatorie per potervi accedere.

Anche parlare di progetti di finanza pubblico-privata al momento non sembra avere basi così concrete da essere “messi a bilancio“. Volendo fare una metafora, ad oggi stiamo parlando di avere un progetto in mano per costruire una bella villa a due piani con la banca che ci rilascia un mutuo per coprirne soltanto le fondamenta. E poi?

Riprendiamo anche l’esempio della funivia Trento-Bondone. Qualcuno si ricorderà come poco tempo addietro se ne parlasse ogni giorno ( specialmente in campagna elettorale ) ma per valutarne la sostenibilità vennero analizzati costi di realizzazione, di manutenzione, di personale, la capacità e l’utenza da coinvolgere, fino ad arrivare a un ipotetico valore del prezzo del biglietto per mantenere l’opera almeno a pareggio.

Ora a fronte di questi nuovi progetti tali elementi sono analizzati o abbiamo due pesi e due misure? Stiamo parlando di opere che avranno una loro sostenibilità economica? Avranno un bacino d’utenza sufficiente a giustificarne la realizzazione?

Cercando di ottimizzare la situazione portandola a una realtà compatibile con quella della nostra città, si potrebbero valutare altre ipotesi. Una proposta un tal senso potrebbe essere quella di fermare la Trento Malè in maniera definitiva a Spini di Gardolo e da lì far partire la nuova tramvia, che ha delle corse costanti e frequentissime, sul corso di via Brennero con proseguimento fino a Trento sud.

Quest’ultima intercetterebbe l’utenza extraurbana e quella urbana fornendo un servizio preciso e puntuale trovando al tempo stesso un incremento di passeggeri utile al suo mantenimento.

Il tratto da Spini verso sud della Trento Malè potrebbe essere invece recuperato ad uso esclusivamente ciclabile garantendo finalmente un percorso esclusivo e in sicurezza a chi la percorrerebbe. L’abbattimento dei costi, soprattutto di manutenzione, del progetto complessivo rispetto a quello oggi prospettato sarebbe un ulteriore elemento di valutazione.

Sulla circonvallazione si stanno facendo molte valutazioni ma non deve passare in secondo piano quello che l’amministrazione comunale intende portare avanti.

Sostenere progetti i cui finanziamenti sono tutt’altro che certi può essere pericoloso. Il grosso rischio è quello che tra qualche anno invece di parlare di meta-progetto ci troveremo a parlare di progetto a metà.