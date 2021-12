Bim Adige in assemblea: per le tre vallate 24 milioni di euro nel prossimo triennio

Sono oltre 24 milioni di euro le risorse che il B.I.M. dell’Adige distribuirà alle tre vallate che compongono il Consorzio nel corso nel prossimo triennio.

Il Bilancio di previsione, approvato oggi a Trento dall’Assemblea Generale in una sala gremita, prevede lo stanziamento di 8.137.884,11 sul 2022 (e altrettanti sui successivi due anni) divisi tra Vallata Noce, Vallata Adige e Vallata Avisio.

Le tre assemblee di vallata, nei giorni scorsi, avevano rispettivamente votato la proposta di bilancio che ora è formalmente approvata.

Soddisfatto il presidente del B.I.M. Michele Bontempelli che ha posto in approvazione, oltre al bilancio, anche il Documento Unico di Programmazione, entrambi approvati all’unanimità.

Tanti i temi illustrati dal presidente, tra cui il rapporto stretto con i Comuni consorziati, la, condivisione sui progetti da attivare attraverso Piani straordinari annuali, la certezza delle risorse, il sostegno alle Reti delle Riserve, i Progetti speciali, l’Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile, il risparmio energetico e energie rinnovabili, il PNNR e finanziamenti europei, l’attenzione ai comuni che intraprendono iniziative ed investimenti finalizzati al sostegno dei cittadini in condizione di disabilità, la promozione e divulgazione nei giovani delle conoscenze inerenti le tematiche del territorio, dell’acqua e dell’energia, la riorganizzazione dell’organico consorziale.

A valle dell’assemblea si è tenuto un approfondimento sui temi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che ha visto la partecipazione del dirigente del Servizio Centrale per il PNRR del Ministero dell’Economia e delle Finanze dott. Giorgio Centurelli – Dirigente Ufficio II – Coordinamento delle attività di programmazione e attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

All’incontro hanno partecipato anche la dott.ssa Laura Pedron (Dirigente Generale Dipartimento Sviluppo Economico, Ricerca e Lavoro) e l’avv. Cristiana Pretto (Dirigente Unità di Missione Semplificazione e Digitalizzazione), quali membri della “task force” creata dalla Provincia Autonoma di Trento sul tema PNRR.

Il presidente Bontempelli ha voluto «ringraziare i colleghi del consiglio con i quali condivido la grande responsabilità di amministrare il Consorzio. Al centro della nostra azione ci sono i 105 Comuni del Consorzio, con le loro necessità ed i bisogni dei loro sta accompagnando convintamente i Comuni nel nuovo mondo con cui siamo chiamati a confrontarci. Per questo dobbiamo dare prova di capacità di rinnovamento pur tenendo ben salda la mission costruita nei tanti anni di lavoro di chi ci ha preceduti».

«Tanti sono i temi importanti da trattare – ha aggiunto il presidente – come quello del lavoro di cui abbiamo già dato prova negli anni precedenti, il sociale guardando ai giovani in cerca di futuro ed agli anziani che ai comuni chiedono servizi e risposte ai loro bisogni, ma saremo anche al fianco dei Comuni che vorranno partecipare ad un futuro diverso e sostenibile come le nuove sfide proposte da Agenda 2030. Vorrei infine sottolineare l’ottimo rapporto tra il B.I.M. dell’Adige e gli altri B.I.M. del Trentino e con la provincia autonoma di Trento, con il vice presidente Pat Mario Tonina, che è il nostro assessore di riferimento e con cui stiamo progettando interventi strategici per nostri territori».