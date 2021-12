Al lago di Terlago arriva il restyling del ‘super parcheggio’: da 95 a 147 posti

Il turismo chiama e al lago di Terlago è in arrivo il ‘super parcheggio‘. Il programma di ampliamento dell’area di sosta nelle immediate vicinanze, già discusso in aula consiliare, è ora oggetto di uno studio tecnico preliminare curato dall’ingegner Matteo Sommadossi.

La frequentazione turistica estiva attorno al lago è in forte espansione e l’idea di allargare lo spazio riservato ai posti macchina si fa sempre più concreta. Si passerebbe dagli attuali 95 a 147 con una decina di piazzole riservate ai camper, per un investimento che si aggira intorno ai 700mila euro.

Una cifra nella quale al momento non sono incluse le eventuali indennità di esproprio dei terreni circostanti coltivati a meleto.

Resta ora da capire quale delle cinque soluzioni di realizzazione verrà scelta come quella più idonea a rappresentare il nuovo spazio del grande parcheggio. Il piano è comprensivo della ridefinizione dei percorsi pedonali e ciclopedonali e degli spazi carrabili.

Dal ponte carrabile che divide i due bacini comunicanti del lago è prevista la realizzazione di un sentiero, di un marciapiede e di una pista una ciclopedonale in direzione del lido. Una strada secondaria condurrà poi alla nuoca area illuminata.

Al centro anche le questioni della sicurezza e dell’impatto ambientale: la mobilità deve rimanere sostenibile e non ci sarà un impatto significativo sull’ecosistema circostante che ne possa alterare l’equilibrio.

