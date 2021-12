Aggiudicati i lavori per la scuola elementare di Storo

L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (Apac) ha aggiudicato in data odierna i lavori di realizzazione del nuovo edificio scolastico sede della scuola elementare di Storo, procedura svolta per conto del Comune di Storo, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

A realizzare l’opera sarà l’Ati (Associazione temporanea di imprese) Ingegneria costruzioni e servizi appalti e Consorzio stabile Santa Rita che ha vinto la gara offrendo un importo pari a 4.184.705,03 euro, comprensivi di 148.845,35 euro di oneri di sicurezza.

Alla procedura di gara, il cui bando è stato pubblicato il 25 giugno scorso, hanno partecipato 11 concorrenti, di cui uno escluso nel corso della seconda seduta di gara.

“L’assegnazione dei lavori per la scuola elementare di Storo rappresenta un altro tassello della strategia provinciale di accelerare sugli appalti per poter, da un lato, dare una spinta all’economia e, dall’altro, per garantire strutture migliori e più efficienti per un comparto strategico come la scuola, per il personale che vi lavora a ogni titolo e per gli studenti e le loro famiglie” sottolinea l’assessore all’istruzione Mirko Bisesti.

