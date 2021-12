69enne investita a Levico gravissima in rianimazione

E’ stata investita tragicamente questa mattina una 69enne a Levico. La donna si trova in condizioni molto gravi all’ospedale Santa Chiara nel reparto di rianimazione a causa di un grave trauma cranico. La prognosi è riservata.

L’incidente è avvenuto prima delle sette di stamane in via per Santa Giuliana. E’ stato dato l’allarme e i soccorsi sono arrivati tempestivamente. Sul posto si è portato l’elicottero e l’equipe medica d’emergenza. La signora è stata stabilizzata in loco e poi portata a Trento. L’uomo, che pare essere anche un suo conoscente, dopo l’impatto si è fermato a soccorreree la donna.

In intervento anche i vigili del fuoco di Levico e i carabinieri di Borgo con il compito di fare i rilievi per ricostruire l’accaduto.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità