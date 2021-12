Ritardi sulla legge di bilancio ma l’economia italiana cresce: +6,2% nel 2021

I problemi derivanti dalla nuova variante, si aggiungono con l’imminente scadenza della legge di bilancio da evadere tassativamente entro il 31 dicembre. Una scadenza difficile da mantenere visto che il Parlamento non avrebbe discusso nessun emendamento della manovra. Infatti, mentre il Governo aggiungeva nuovi elementi in seguito alla richieste dei partiti, il testo ora sarebbe fermo in Commissione bilancio del Senato.

Per evitare l’esercizio provvisorio, l’arrivo in aula è programmato per martedì mattina, con il voto finale giovedì 23 dicembre che potrebbe slittare direttamente al 24. All’uscita dal Senato il testo dovrà essere necessariamente discusso e approvato dalla Camera, nei giorni tra il 27 e il 31 dicembre.

Tra le misure rese note della legge di bilancio, la possibilità di reateizzazione delle bollette in 10 mesi, la formula dell’Irpef con le aliquote che passano da 5 a 4, la stretta contro le delocalizzazioni e il rinnovo del bonus tv.

Pubblicità Pubblicità

Inoltre, potrebbe esserci una proroga dell’esenzione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico di bar, ristoranti che presumibilmente sarà di 3 mesi nel 2022 e non di 6 mesi come precedentemente proposto.

Nonostante gli stalli e il problema della nuova variante, l’economia italiana sembra procedere bene, con la Presidente della Commissione Europa, Ursula von der Leyen che certifica così la crescita: “Grazie alla solidarietà europea e all’efficace gestione della pandemia l’economia italiana sta crescendo più rapidamente che in qualunque altro periodo di questo inizio di secolo”. Una crescita che secondo le previsioni contenute nella nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, dovrebbe essere del 6%, ma che probabilmente si attesterà al 6,2% circa.

Le stime diffuse dalla Banca d’Italia, tagliano però le previsioni per il 2022 a causa del rallentamento delle forniture e per l’andamento della pandemia, con la crescita che sarà inevitabilmente destinata a risentirne.

Pubblicità Pubblicità