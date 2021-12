Pinè, ragazzi vengono derubati delle loro biciclette. Il sindaco: “Non è troppo tardi per fare la scelta giusta”

Sono state rubate nella giornata di sabato 18 dicembre due biciclette che erano state parcheggiate da due ragazzi allo stadio del ghiaccio Ice Ring di Baselga di Pin¨.

Un episodio che non fa piacere a nessuno e che viene commentato dallo stesso sindaco di Baselga Alessandro Santuari: “Oltre alla pandemia e nonostante gli sforzi per mantenere una “normalità” accettabile qualcuno ha pensato di rovinare la giornata a due ragazzi del nostro Comune RUBANDO ALLO STADIO DEL GHIACCIO 2 BICICLETTE IERI (sabato 18/12).

Invitiamo chiunque possa avere informazioni a contattare il Comune, Ice Rink o le forze dell’Ordine. Un invito ai responsabili: FATE RITROVARE LE BICICLETTE ai proprietari, lasciatele in posizione visibile. NON E’ TROPPO TARDI PER FARE LA SCELTA GIUSTA!”.