Pieve di Ledro: la caserma intitolata a Giuliano Pellegrini

E’ stata intitolata al compianto sindaco ed ex comandante Giuliano Pellegrini, scomparso lo scorso settembre, la caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Pieve di Ledro.

Ieri nel tardo pomeriggio si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell’edificio, che è stato da poco completamente ristrutturato. Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, il vicepresidente della Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari Luigi Maturi e il sindaco di Ledro Renato Girardi.

Il presidente Fugatti, nel ringraziare il Corpo per l’impegno profuso verso la comunità, ha evidenziato come la presenza dei Vigili del Fuoco sia “troppo spesso data per scontata“, mentre invece la loro dedizione e il loro operato sono “fondamentali, come ci hanno insegnato bene sia l’emergenza Vaia che la pandemia”.

Il sindaco Girardi, nell’esprimere orgoglio per il Corpo di Pieve di Ledro, ha ricordato come sia dovere dell’amministrazione comunale, e di ogni amministrazione, alimentare la cultura della solidarietà, dell’aiutare l’altro, tipica dei Vigili del Fuoco Volontari.

Costruito negli anni Ottanta, l’edificio aveva bisogno di una ristrutturazione generale: nel dettaglio sono stati rifatti il tetto e i serramenti, messi a norma i portoni e le porte interne, installato un nuovo generatore, sostituita la caldaia e rifatto l’intero impianto elettrico.

Ora la caserma è completamente ammodernata e funzionale alle esigenze operative del Corpo formato da 25 vigili del fuoco.

