Perde il controllo della sua auto e finisce contro il muro, 32 enne ricoverata in codice rosso

L’incidente stradale è accaduto nella serata di ieri poco dopo le 21:00 nel comune di Arco, nella frazione arcense di Vigne sulla strada comunale nei pressi dell’incrocio tra via della Fossa, via Verdi e via Bresciani.

Una vettura condotta da una 32 enne per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo violentemente contro un muro a lato della strada.

Sul posto, allertati da alcuni residenti che hanno sentito il botto dell’impatto, sono arrirvati i soccorsi con un’ambulanza del 118 partita dall’ospedale di Arco e la squadra dei vigili del fuoco volontari di Arco che hanno aiutato ad estrarre la ragazza dall’abitacolo della sua macchina.

Dopo essere stata stabilizzata la 32 enne è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso del nosocomio arcense. Dalle prime informazioni giunte dai sanitari del pronto soccorso ha riportato alcuni poli traumi giudicati di media gravità.

Per accertare la dinamica sono intervenute le forze dell’ordine e fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli o persone.

I vigili del fuoco dopo aver recuperato la vettura per affidarla al carro attrezzi hanno ripulito la zona dai vari detriti e liquidi persi dal veicolo con l’apposita sepiolite.

