Nuova pista ciclabile sul lato sud di via Fratelli Perini. Verranno sacrificati i parcheggi

Il Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria – Comune di Trento ha predisposto il progetto esecutivo “Pista ciclabile in via F.lli Perini” per poter realizzare un percorso ciclabile in una via della città particolarmente interessata dal traffico veicolare.

Tale percorso ciclabile rappresenta un collegamento fondamentale est- ovest della rete delle piste ciclabili cittadina in prosecuzione della pista ciclabile realizzata sull’area ex Aziende Agrarie, direttrice che proviene dalle Albere (e quindi dalla pista ciclabile lungo l’Adige); esso permette inoltre un collegamento con le piste ciclabili a direzione nord/sud di via Giusti (proveniente da via Pio X), di via Endrici e via Mattioli, di corso Tre Novembre/via Piave/viale Verona e prosegue lungo la pista ciclabile di via Malfatti. E’ un anello fondamentale della rete delle piste ciclabili.

SCELTA PROGETTUALE – Punto di partenza della progettazione è stata la verifica sui flussi di traffico presenti lungo la via e sulle vie limitrofe al fine di verificare la possibilità di togliere una corsia di marcia ai veicoli. Tale verifica ha dato esito negativo per il tratto di strada da corso tre Novembre fino all’incrocio di via Endrici e via Mattioli, dove è localizzato l’impianto semaforico.

Infatti sulla strada transitano circa 10.000 veicoli giorno, con elevate punte che possono superare i 1000 veicoli/ora equivalenti. Per poter smaltire tale traffico fino all’incrocio semaforico di via Endrici è assolutamente necessario mantenere le due corsie.

Pertanto si è deciso di mantenere le due corsie lungo via Perini da corso Tre Novembre fino all’incrocio con via Bronzetti. Da via Bronzetti a via Giusti la via Perini verrà invece ridotta ad una corsia di marcia in quanto anche l’immissione attuale in rotatoria è ad una corsia di marcia.

Per realizzare la pista ciclabile è quindi prevista l’eliminazione di una corsia di parcheggi e la localizzazione della pista ciclabile è sul lato sud della via Perini, lato in cui non vi sono plateatici, vi sono minori passi carrai e minori accessi alle attività economiche.

Verranno quindi sacrificati i parcheggi posti attualmente a sud della via (17 parcheggi disco orario e 17 parcheggi blu) con particolare attenzione però a traslare sulle vie laterali i 2 stalli per disabili presenti.

Si realizzerà a sud un marciapiede largo un metro e mezzo e di una pista ciclabile larga 2 metri e mezzo. Tale larghezza è costante lungo tutti i 450 metri di pista ciclabile. Le corsie di marcia veicolare, già di larghezza ridotta, non subiscono modifiche fino all’incrocio di via Bronzetti.

Verrà realizzato anche un nuovo impianto d’illuminazione in tutta la via con luci a Led a risparmio energetico. Molto importante dal punto di vista anche visivo la nuova alberata posta sul lato sud nel tratto finale della via; sul lato nord non è previsto il taglio di nessuna pianta.

Questo progetto applica le linee guide dettate dal PEBA (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali) per chi ha problemi di mobilità. Particolare attenzione è stata posta in corrispondenza degli attraversamenti pedonali permettendo l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti e per gli ipovedenti.

L’importo complessivo del progetto è pari a 800mila euro. Inizio lavori nell’autunno 2022 per una durata complessiva di 270 giorni naturali e consecutivi.

Situazione attuale: attualmente la via Perini è una strada a doppia corsia a senso unico di marcia avente una lunghezza di circa 450 metri che scende dall’incrocio con Corso 3 Novembre fino all’incrocio con via Giusti. Particolarmente trafficata nelle ore di punta è stata negli anni addietro oggetto di numerosi incidenti soprattutto a danno di pedoni e ciclisti.

Ad oggi la situazione per gli utenti a piedi è notevolmente migliorata in quanto gli attraversamenti pedonali sono ben visibili e distribuiti in maniera opportuna lungo tutto lo sviluppo della via. E’ presente pure un attraversamento ciclopedonale in corrispondenza dell’incrocio con via Mattioli regolato da impianto semaforico.

Tuttavia le biciclette che intendano percorrere oggi via Perini si trovano inevitabilmente esposte a molti rischi derivanti dal traffico spesso intenso su entrambe le corsie, per cui chi percorre la via Perini in bicicletta la percorre spesso sui marciapiedi creando situazioni di interferenze con i pedoni. La via Perini attualmente è costituita da due marciapiedi, due zone di parcheggio a cassetta lungo strada, due corsie a senso unico e un’alberatura continua su tutta la via sul lato nord.