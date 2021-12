Morte Clelia Nicolao: la macchina nascosta in un parcheggio sotterraneo del centro commerciale di Canazei

Durante la notte, i Carabinieri della Compagnia di Cavalese hanno ricostruito la dinamica del tragico incidente di ieri che ha portato alla morte di Clelia Nicolao, 67enne di Campitello di Fassa.

Come si ricorda, unitamente al consorte 73enne, stava attraversando la strada statale Madonna del Chermin sulle strisce pedonali, quando è stata centrata dalla macchina che non si è fermata proseguendo verso Canazei, facendo perdere le proprie tracce.

Nessuno in quel drammatico frangente era riuscito a registrare la targa della macchina investitrice.

I militari insieme alla polizia locale hanno individuato l’autovettura VW Polo di colore bianco risultata intestata a una 33enne rumena, che abita nella zona. La donna era in val di Fassa come stagionale ed era registrata in un’Hotel della zona.

Le ricerche erano state subito avviate su tutta la zona vedendo impegnati, oltre ai Carabinieri, anche tutte le forze della polizia locale.

Ricerche che hanno dato esisto positivo nella notte. Le forze dell’ordine hanno infatti rintracciato il mezzo, privo di occupanti e con le evidenze del forte impatto, nel parcheggio sotterraneo di un centro commerciale di Canazei, dove è stata sottoposta a sequestro.

Circoscritta l’area, le ricerche sono state approfondite verso la proprietaria del mezzo, che residente in un altro paese della valle, si era registrata in un hotel di San Giovanni di Fassa dove è stata effettivamente trovata dai militari, che la hanno condotta in Caserma, senza difficoltà.

La 33 enne rumena non ha opposto nessuna resistenza. Su delega della Procura di Trento, che coordina le indagini, la donna è stata interrogata dai Carabinieri alla presenza del proprio difensore prima di essere associata agli arresti domiciliari.

Ma le indagini continuano per capire come abbia fatto la donna a spostarsi da Canazei, dove ha nascosto la macchina incidentata, fino all’hotel di San Giovanni di Fassa dove soggiornava.

È stata accompagnata da qualcuno? Era lei alla guida della macchina nel momento dell’investimento? Domande alla quali nelle prossime ore dovrà rispondere di fronte agli inquirenti per chiarire così definitivamente come sono andati i fatti.