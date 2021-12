Maxi rissa tra universitari ubriachi, il video diventa virale

Un video lanciato su facebook che in poche ore è diventato virale e che documenta una rissa a calci, pugni e ‘sediate’ nel cuore della Bologna universitaria, in via Zamboni e a due passi da Piazza Verdi area investita – da anni – dalle critiche da parte dei residenti della zona per le serate rumorose, la confusione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Una rissa – ribattezzata da ‘Far West’ – immortalata in un video, ripreso nella notte tra venerdì e sabato, che sta facendo il giro della Rete, rimbalzando sui social network e sollevando polemiche anche politiche.

Secondo le prime informazioni fra i protagonisti della maxi rissa, che si è protratta parecchi minuti, ci sarebbbero anche studenti universitari ubriachi o peggio.

“Basta delegare la sicurezza alle sole forze dell’ordine – attacca in una nota il portavoce della Lega, Giulio Venturi -: il sindaco Lepore prenda coscienza della situazione, ormai intollerabile, e metta in atto politiche comunali in grado di contrastare quel degrado e quell’insicurezza che ci collocano nelle ultime posizioni in Italia”.

A giudizio dell’esponente del Carroccio, “degrado e insicurezza sono il frutto di anni di lavoro di amministrazioni che hanno sempre tollerato qualsiasi gesto e che hanno portato i balordi a pensare di poter agire impuniti, arrivando allo scempio di queste immagini. Il Comune – conclude Venturi – cambi rotta e inverta la tendenza, iniziando a contrastare in maniera seria e concreta quello che a Bologna è sempre stato concesso”.

“Quello che è accaduto in via Zamboni è molto grave (video). Ci metteremo di buona lena per individuare i protagonisti della rissa e intervenire di conseguenza con misure adeguate”. Così invece il questore Isabella Fusiello che non perde tempo: “Purtroppo siamo di fronte a una situazione di ragazzi, anche giovanissimi, in giro fino alle 3 del mattino, che non hanno nessuna regola e nessuna remora, su cui bisogna intervenire prima che la situazione degeneri“, dice ancora il numero uno di piazza Galilei.

E ancora: “Il problema c’è, è reale. Spesso sono ragazzi che vengono dalla provincia, molti sono italiani di seconda generazione. La risposta deve essere studiata per risolvere alla radice il problema: una denuncia, un arresto, una notte in camera di sicurezza, non sono un deterrente a queste condotte. Valuto invece, come fatto già in altre città dove ho lavorato, di muovermi in un altro modo, con fogli di via dalla città di Bologna e con Daspo urbani, ad esempio. Poi c’è anche un’altra questione“

