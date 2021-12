Le parole più ricercate su Google nel 2021: dallo SPID alla Carrà

Come ogni anno, Google ha diramato la lista delle cose più ricercate sul proprio motore di ricerca, sia nel mondo sia nei singoli paesi. In Italia, il quadro della situazione è chiaro: da una parte ci sono i dubbi legati agli aspetti della pandemia, dall’altra si nota un graduale ritorno alla normalità.

Le ricerche sono state suddivise per categorie, tenendo conto delle domande più in voga, dei personaggi popolari o degli eventi altisonanti.

Tra gli addii spicca il nome di Raffaella Carrà mentre uno dei quesiti che ha accompagnato l’anno degli italiani riguarda le modalità per richiedere lo SPID online.

Ecco queste speciali classifiche nel dettaglio – Le parole più ricercate – Nonostante le difficoltà, il calcio resta una certezza del nostro Paese. Per questo ‘Serie A’ è stata anche la parola più cercata, davanti ad ‘Europei’ e ‘Classroom’. Quarto posto per ‘Raffaella Carrà’ che precede ‘Champions League’ e ‘Roland Garros’. Protagonista di quest’anno non poteva non essere ‘Christian Eriksen’, salvato per miracolo durante la partita di calcio con la sua Danimarca, mentre concludono la top 10 ‘Wimbledon’, ‘Green Pass’ e il tennista ‘Matteo Berrettini’.

Personaggi – Nella categoria personaggi più ricercati su Google nel 2021 c’è ancora il calciatore danese ‘Christian Eriksen’, dietro di lui ‘Matteo Berrettini’ e ‘Mario Draghi’. Medaglia di legno per ‘Gianluigi Donnarumma’ con il gruppo dei ‘Måneskin’ ben saldo al quinto posto. Seguono il giovane ‘Jannik Sinner’, ‘Giuseppe Conte’ e ‘Federica Pellegrini’. Chiudono la top ten ‘Orietta Berti’ e l’atleta più veloce del mondo: ‘Marcell Jacobs’.

Addii – Il 2021 è stato anche l’anno di adii importanti. Come quello di ‘Raffaella Carrà’, prima in questo speciale elenco, del giovane ‘Michele Merlo’ e del grande ‘Franco Battiato’. Hanno fatto versare molte lacrime anche i decessi di ‘Gino Strada’, ‘Carla Fracci’ e ‘Libero di Rienzo’. Infine, concludono la classifica le ricerche su ‘Rossano Rubicondi’, ‘Milva’, il ‘Principe Filippo’ e ‘Nick Kamen’.

Covid-19 – Non poteva mancare un’ampia sezione dedicata al Covid-19. Primo posto per ‘Green Pass’, subito davanti a ‘Prenota il vaccino anti-Covid’ e ‘Astrazeneca’. Tra il quarto e il 7emo ci sono: ‘Covid oggi’, ‘Coprifuoco’, ‘Zona arancione’ e ‘Prenotazione vaccino Toscana’. Concludono le prime 10 posizioni ‘Autocertificazione marzo 2021’, ‘Il Piemonte ti vaccina’ e ‘Prenotazione vaccino Lombardia’.

Eventi – Gli eventi sportivi più ricercati sono quasi tutti sportivi, come si evince già a partire dal podio: ‘Serie A’, ‘Europei’ e ‘Champions League’. Seguono ‘Roland Garros’, ‘Wimbledon’ e ‘Olimpiadi’, fermo al sesto posto. ‘Sanremo 2021’ si piazza al settimo, davanti a ‘NBA’. A concludere la top 10, nona posizione per ‘BlackFriday’ e decima per ‘Superlega 2021’.

Come fare…?

Questa la top 10 per la categoria riservata alle domande su ‘come fare per…’:

1. Lo SPID

2. Il Green pass

3. Screenshot su PC

4. Domanda ATA

5. Il cubo di Rubik

6. Backup WhatsApp

7. Il vaccino anti Covid

8. Il nodo alla cravatta

9. Fare un curriculum

10. La lavatrice

Cambia la classifica se si considerano le ricerche relative alle ricette di cucina:

1. La pizza in casa

2. Il pesto in casa

3. La besciamella

4. La conserva di pomodoro

5. Il sushi in casa

6. Le uova sode

7. Il porridge

8. Il brodo di carne

9. I ravioli in casa

10. Le uova strapazzate

Cosa significa…?

Tra i lessemi in voga nell’ultimo anno, ce ne sono 10 che, più degli altri, hanno fatto interrogare gli italiani. Al primo posto c’è il ‘DDL Zan’ mentre al secondo ecco ‘Zona rossa rafforzata’. Conclude il podio la parola ‘Resilienza’ davanti a ‘Transgender’ ed ‘Endemico’. Sesto posto per ‘Rdw alto’, mentre dietro ci sono ‘LOL’, ‘Ce 2163 ffp2’ e ‘Voto intermedio’. Ultima posizione per ‘Mchc basso’.

Perché…?

La sezione dedicata ai perché è ampia e variegata. Si va dal perché ‘Conte si dimette’ ai motivi per i quali ‘Non funziona Whatsapp’. Terzo posto per ‘Gli inglesi hanno tolto la medaglia’ mentre in quarta e quinta posizione ecco ‘Si festeggia 8 marzo’ e ‘Israele attacca Gaza’. Concludono la classifica i perché relativi a ‘Il principe Filippo non è re’, ‘I talebani sono entrati a Kabul’, ‘Messi va via dal Barcellona’, ‘I cani leccano’ e l’’Italia non si inginocchia’.

Come…?

L’ultima categoria è sui ‘come’ e anche in questo caso dominano le ricerche legate alla pandemia da Coronavirus. Ecco la top 10:

1. Come caricare il Green Pass

2. Come finisce Masha e Orso

3. Come prenotare il vaccino

4. Come fare lo SPID

5. Come prenotare la terza dose

6. Come si ottiene il Green Pass

7. Vaccino Pfizer come funziona

8. Cashback come funziona

9. Bonus terme come richiederlo

10. Come funziona la lotteria degli scontrini