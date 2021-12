Kitty salvata dall’avvelenamento: storia di Natale alla clinica veterinaria “Città di Bolzano”

È una vera storia di Natale quella che arriva alla clinica veterinaria “Città di Bolzano” in via Resia. Protagonista il gatto Kitty che è stato davvero ad un passo dalla morte dopo aver ingerito del veleno per topi (tecnicamente da rodenticidi) nelle campagne nei dintorni di Bolzano.

Il suo padrone si è accorto che qualcosa non andava con Kitty che mostrava chiari sintomi da avvelenamento. Il quadro clinico, oltretutto, è anche velocemente precipitato. “È arrivato in clinica su preziosa segnalazione di un collega – spiega la dottoressa Federica Bovenga – e si trovava in stato di forte shock con una gravissima anemia dovuta proprio all’avvelenamento. Una situazione difficile che necessitava della massima urgenza“.

Il primo intervento è stato chiaramente finalizzato a ripristinare l’equilibrio nella circolazione sanguigna dell’animale. “Esatto, abbiamo provveduto immediatamente ad una trasfusione di sangue per poi affidare Kitty a 24 ore di terapia intensiva sotto stretta osservazione di tutto il nostro team. Al termine stava meglio, davvero quasi resuscitato. È stata un’emozione“.

Un episodio che sottolinea due aspetti centrali: l’importanza delle donazioni di sangue felino e la massima attenzione ai sintomi sui gatti che escono di casa.

“In questo caso – continua la dottoressa Bovenga – la disponibilità di sangue ha permesso letteralmente di salvare una vita. Per diventare donatori basta contattare gli studi veterinari e chiedere procedure e requisiti. È gratuito e, oltretutto, garantisce un check continuo sullo stato di salute del gatto“.

Attenzione, inoltre agli avvelenamenti. “Non vogliamo in alcun modo fare allarmismo o mettere paura ai proprietari che hanno i gatti che passeggiano tra le campagne. A volte, tuttavia, in ambienti agricoli (e talvolta anche urbani) può capitare di trovare questo tipo di veleni che possono essere ingeriti dagli animali. L’importante è monitorare sempre qualsiasi alterazione o sintomo sospetto nel gatto contattando senza esitare il proprio veterinario in caso di qualche anomalia. Ripetiamo, non stiamo parlando di un allarme ma solo di mantenere sempre la massima attenzione nel controllo dei felini che hanno una vita da soli anche fuori dall’alloggio dei proprietari”.

