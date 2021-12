Il 22,3% degli studenti è vittima del bullismo: le responsabilità dei genitori e degli insegnanti

Uno dei modi di dire che più rispecchiano la realtà è che, “la madre dei cretini è sempre incinta“: recentemente il Ministero della Pubblica Istruzione ha reso noti i dati relativi al bullismo e al cyberbullismo per l’anno scolastico 2020-21 (su una popolazione campione di 314.500 studenti, 2.614 scuole e 46.250 docenti).

Malgrado il Covid e le classi spesso svuotate dalle quarantene, il 22,3% degli studenti e delle studentesse ha dichiarato di essere stato vittima di bullismo, il 18, 2% è stato attivamente protagonista di atti vessatori verso i pari, l’8,4% ha subito episodi di cyberbullismo e il 7% ha preso parte attivamente a tali episodi.

E’ stupido evidenziare il motivo per cui ragazzini e ragazzine sono stati presi di mira in modo ignobile dai coetanei, ma per le statistiche questi sono numeri che valgono: motivi di ordine etnico, motivi legati all’omofobia,. all’aspetto fisico e alla disabilità delle vittime.

Evidentemente ancora troppe famiglie trasmettono ai pargoli i valori dei “Casamonica”, però c’è anche da dire che il mondo della scuola non ce la fa proprio a sradicare il fenomeno del bullismo dalle aule.

Alle elementari si è passati dalla maestra unica alle due/tre insegnanti, alle medie nel corso degli anni si sono introdotte nuove e moderne materie e aggiornatissime tecnologie, alle superiori si sperimenta il mondo dell’intelligenza artificiale e si dialoga con Samantha Cristoforetti mentre viaggia nello spazio, ma i piccoli imbecilli, che si divertono ad umiliare i coetanei, infliggendo loro traumi che si porteranno dietro per tutta la vita, continuano ostinatamente a riprodursi.

E si riproducono gli (e le) insegnanti che, di fronte ad atti orribili dei propri alunni verso sfortunati compagni, si comportano come le famose tre scimmie, che non vedono, non sentono e non parlano (a proposito, i loro nomi sono Mizaru, Kikazaru e Iwazaru). Ci sono ragazzi e ragazze che vengono quotidianamente presi in giro ed umiliati, per anni: verrebbe da pensare che certi insegnati sono bulli e bulle pure loro, gente che non capisce dove stia il problema di fronte ad un ragazzino che perquote un compagno.

Già in terza elementare le maestre si ostinano ad insegnare la conversazione in inglese, degna di una merenda da thè tra attempate intellettuali londinesi, alle superiori si studiano gli algoritmi usati da Sergio Marchionne per creare il passagio da Fiat a Fca, ma se si insegnasse ai ragazzini il valore dell’empatia, per una convivenza civile (e felice), magari gli psicologi avrebbero un po’ di lavoro in meno.

Che poi si tratterebbe, per dirla facile, dell’Educazione Civica. Il mettersi nei panni dell’altro è un’esperienza di vita straordinaria, che dovrebbe essere inserita nei programmi didattici sin dalle elementari.

Il problema sarebbe insegnarlo a Mizaru, Kiakzaru e Iwazaru, che dovrebbero poi trasmetterlo ai ragazzini.

Ok, è utopia….

Vabbè, voliamo basso, lasciamo perdere e teniamoci i bulli.