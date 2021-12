eToro: alla scoperta della piattaforma di trading che ha conquistato la Serie A

Nel campo del trading online, quello di eToro è sicuramente uno dei nomi più noti. Anche chi non ha grande familiarità con gli investimenti online negli ultimi tempi avrà sentito parlare di questo broker, visto che alla fine dello scorso mese di settembre ha fatto il suo ingresso nel mondo del calcio italiano, stringendo una partnership con ben otto club di Serie A. Le società in questione sono il Bologna, il Cagliari, il Genoa, la Sampdoria, il Sassuolo, lo Spezia, l’Udinese ed il Verona.

Per eToro non si tratta esattamente di una novità, visto che in passato aveva creato delle sinergie con club della Premier League inglese e squadre dei campionati francese, ceco e rumeno, ma anche con realtà che appartengono ad altri sport.

Le sponsorizzazioni con le squadre di Serie A rappresentano per eToro uno strumento molto efficace per avvicinarsi ai tifosi: l’obiettivo è quello di lavorare con i club per avvicinare gli sportivi ai mercati, offrendo al contempo un’adeguata educazione finanziaria.

La spinta innovativa di eToro – Grazie ad un’intelligente attività di marketing (e le sponsorizzazioni per i club di Serie A ne sono un esempio), eToro è riuscito a conquistare l’attenzione delle persone, ma è con la qualità della sua piattaforma e dei suoi servizi che è riuscito a conquistare anche la loro fiducia. Parliamo di un soggetto serio ed affidabile: l’intermediario è regolamentato e nel corso dei suoi quasi 15 anni di attività ha dimostrato una grande serietà ed una spiccata tendenza all’innovazione.

Come si può leggere nella recensione su eToro realizzata dagli esperti di Abcfinanze.com, questo broker mette a disposizione la funzionalità di copy trading, che dà la possibilità agli utenti della piattaforma di replicare le operazioni eseguite dai trader più esperti e bravi. Altri esempi della spinta innovativa di eToro sono l’aspetto social della piattaforma ed il lancio del wallet digitale eToroX per acquistare e conservare criptovalute.

I punti di forza del broker online – Al di là di questi aspetti, eToro viene apprezzato anche da chi ha una visione un po’ più tradizionale del trading online, visto che permette di investire su un’ampia gamma di asset, dalle azioni alle criptovalute (entrambe negoziabili sia con i CFD che per l’acquisto diretto), dagli ETF alle materie prime, dalle valute agli indici. La piattaforma è intuitiva, ma è anche completa quindi si sposa perfettamente con le esigenze di qualsiasi trader, dal novellino al più esperto.

Tramite l’applicazione, disponibile sia per iPhone che per dispositivi Android, è possibile accedere alla piattaforma di negoziazione anche da mobile: l’app è ben sviluppata e permette di sfruttare appieno tutte le potenzialità di eToro.

Nella lista dei vantaggi di questo broker è possibile inserire anche la funzionalità demo, che permette di fare pratica o testare nuove strategie impiegando un capitale virtuale e quindi senza correre alcun rischio ed il deposito minimo molto basso: bastano cinquanta euro per iniziare a fare trading.

Uno dei parametri più importanti di cui il trader deve tenere conto quando si trova a dover scegliere il suo intermediario di riferimento è rappresentato dai costi. Chi sceglie eToro può andare incontro alle seguenti voci di spesa: spread (ovvero il differenziale tra i prezzi di acquisto e di vendita), le eventuali commissioni per l’overnight ed il weekend, la commissione di prelievo di 5 dollari e la commissione di conversione da euro a dollaro. Non sono previste commissioni per l’acquisto di azioni.

Pro e contro: il giudizio degli utenti – Per concludere, considerando quanto detto finora, è possibile fare un bilancio elencando i pro ed i contro di eToro. Iniziamo con i vantaggi, che sono numerosi ed importanti: la piattaforma è intuitiva e completa, adatta a tutti i tipi di trader; il deposito minimo per iniziare è tra i più bassi del mercato; si può sfruttare il conto demo; l’applicazione per dispositivi mobili è ben fatta; è possibile investire in criptovalute; il Copy Trading è un tratto distintivo importante.

La lista dei contro in realtà è molto esigua: per trovare dei difetti bisogna andare a cercare il pelo nell’uovo. Ad essere pignoli si potrebbe dire che il servizio di assistenza non è rapidissimo e che gli strumenti di trading possono essere numericamente ampliati. A conferma dell’elevata qualità del broker ci sono anche le recensioni degli utenti, che hanno assegnato al broker un giudizio medio molto elevato.