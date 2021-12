Cori di speranza: gli auguri del presidente di Federcori Paolo Bergamo. Il Trentino continua a cantare il Natale

In un periodo carico di timori e preoccupazioni come questo, i canti natalizi riescono a regalare conforto, calore umano, speranza. Lo dimostrano le tante chiese gremite, il 12 dicembre scorso, di persone accorse ad ascoltare i 27 cori per l’evento “Il Trentino canta il Natale”.

Evidentemente il desiderio di assistere “in presenza” a questi concerti – organizzati da Federcori nell’assoluto rispetto delle misure di protezione e sicurezza – ha sorprendentemente spinto tanti, al di là di ogni aspettativa, a prenotare o a cercare un posto in chiesa uscendo di casa la sera di una fredda domenica d’inverno.

Desiderio ripagato dai cori trentini che hanno eseguito i loro brani più belli e cari alla nostra tradizione, insieme a brani di autori contemporanei e stranieri che in tanti modi diversi cantano la Natività, ne fissano i momenti, ne descrivono i personaggi.

Del resto, in prossimità del Natale il dono più bello che i nostri cori possono fare è offrire i loro repertori così ricchi di riferimenti a questa festa, dando voce nei canti allo stupore, alla tenerezza, alla bellezza del creato, ai sentimenti personali più intimi, al valore dell’attenzione agli ultimi.

Ecco perché non posso non ricordare che anche in questi e nei prossimi giorni il Trentino continua a cantare il Natale. Fino all’Epifania, infatti, moltissimi cori trentini continueranno a “cantare il Natale” con concerti proposti a residenti e ospiti nelle chiese e sale di tante località della provincia.

Nel calendario degli appuntamenti segnalati in fondo alla prima pagina del nostro sito (https://www.federcoritrentino.it/) e che suggerisco di consultare, chiunque può individuare la data più adatta e il concerto più vicino a casa e al luogo di vacanza in cui si trova. Non perdetevi quest’opportunità! Buon Natale e un miglior anno nuovo a tutti!.

