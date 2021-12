Civezzano: in fuga dopo l’incidente in auto, si cerca la cagnolina Becky

In fuga dopo l’incidente in auto a Civezzano, molti volontari sono alla ricerca della cagnolina Becky. La collaborazione dei cittadini è molto preziosa, chi l’avvistasse segnali subito.

E’ in fuga da ieri pomeriggio, smarrita, la cagnolina Becky, dopo l’incidente stradale che ha coinvolto il suo proprietario sulla SS 47 della Valsugana in direzione Trento, praticamente poco dopo l’altezza del bar Mochena.

Becky è una cagnolina di taglia piccola di circa un anno, color marroncino-bianco e che probabilmente indossa ancora la sua pettorina maculata con lacci neri.

I volontari impegnati nelle ricerche chiedono però di non fossilizzarsi troppo sulla pettorina, in quanto sovente succede che i cani in fuga, agitati, riescano a sfilarsela, molte volte anche in seguito ad un’ inevitabile perdita di peso. Becky a causa del forte spavento dovuto all’urto, ha trovato un varco nella portiera percorrendo un pezzo di strada statale e poi infilandosi in una stradina.

Poche ore dopo l’incidente è stata avvistata nel comune di Civezzano, alcuni passanti hanno provato ad afferrarla senza riuscirci.

“In questa fase la collaborazione di residenti e cittadini può essere risolutiva a salvare la vita alla povera cagnolina”, ci dice Michela Lizziero, volontaria della LAV impegnata nelle ricerche insieme ad altri cittadini che hanno a cuore le sorti della sfortunata Becky. “Chi l’ avvistasse nelle prossime ore è importante chiami subito il 340.8003334 (Michela) o il 342. 1039878 (Vania)“, contribuendo così a cercare di salvarle la vita. I pericoli per un cane smarrito sono infatti molti, come ad esempio il poter essere investito.

