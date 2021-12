Auto fuori controllo causa un frontale a Rovereto: 4 feriti, gravi una 90enne e un 65enne

Un’automobile è andata fuori controllo e, invadendo la corsia opposta, ha causato un frontale. Lo schianto è avvenuto in località “Ai Fiori” di Rovereto poco prima delle 10 del mattino di oggi (20 dicembre).

Nell’incidente sono rimaste coinvolte 4 persone, due delle quali sono state trasportate in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Secondo le prime ricostruzioni, un’automobile con a bordo un 65enne e una 90enne si sarebbe spostata per cause ancora da accertare sulla corsia opposta causando un frontale terribile.

Si sospetta che la causa dell’invasione della corsia opposta sia un malore improvviso. La vettura sarebbe dunque andata a cozzare con un’altra macchina nella quale c’erano una 56enne e un 21enne.

I due sono stati portati al Santa Maria del Carmine di Rovereto. Non riportano ferite gravi. Lo stesso non si può dire per i due anziani a bordo della macchina in contromano che sono in condizioni critiche all’ospedale di Trento.

Sul posto, oltre all’elicottero sono accorse tre ambulanze e un’auto medica. Non è mancato l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale.

