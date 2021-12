Arco: il benvenuto ai nuovi maggiorenni

Ventisei nuovi maggiorenni del 2021, ragazze e ragazzi residenti ad Arco nati nel 2003, hanno risposto all’invito dell’amministrazione comunale e hanno preso parte, nella serata di sabato 18 dicembre, all’ormai classica cerimonia di accoglienza e benvenuto, che si è svolta al Centro giovani Cantiere 26.

A dare il benvenuto ai nuovi maggiorenni di Arco c’erano il sindaco Alessandro Betta e l’assessore alle politiche giovanili Dario Ioppi con il collega Gabriele Andreasi, la responsabile dell’ufficio politiche sociali, giovanili e prima infanzia Viviana Sbaraini assieme a Chiara Marcozzi e Giovanna Tarolli, il consigliere comunale Tommaso Ulivieri (in ragione della sua delega all’inclusione, ai diritti civili, ai beni comuni, alla laicità e alla pace) e il presidente del Consiglio comunale Flavio Tamburini.

Il primo saluto è spettato all’assessore Ioppi, che ha ricordato ai nuovi maggiorenni l’importanza e le conseguenze del passaggio alla maggiore età, oltre al senso di una iniziativa, la cerimonia di accoglienza, che vuole essere l’occasione per festeggiare assieme questo importante traguardo denso di significato, che accoglie i ragazzi a pieno titolo nella vita della comunità, con i diritti e i doveri propri di tutti i cittadini, e che vuole esprimere il sentimento di benvenuto della comunità arcense e l’augurio di una nuova fase di vita consapevole e partecipe.

Il sindaco Betta ha ricordato a ragazze e ragazzi come una delle novità più importanti della maggiore età sia il diritto di voto: «Votare significa scegliere i propri amministratori -ha detto- cioè le persone che si impegnano per il bene comune. E bene comune, che sembra un concetto astratto e lontano, non lo è: ogni mattina quando usiamo di casa e troviamo le strade e i servizi, quelli sono beni comuni.

Cioè i beni di una comunità che insieme si impegna e lavora per garantire l’insieme delle strutture e dei servizi che costituiscono la società in cui viviamo, una società complessa che avrà anche tante criticità ma offre tanto, pensiamo solo alle cure mediche, o alla capacità di far fronte a una tragedia epocale come la pandemia di covid-19».

Quindi il sindaco ha spiegato che alla serata sono stati invitate alcune associazioni di volontariato, anche in rappresentanza di tantissime altre, per spiegare brevemente la loro attività, nella speranza che anche i giovani possano decidere di impegnarsi in favore della collettività.

Sono quindi intervenuti i referenti dei vigili del fuoco di Arco, della Croce Rossa del Basso Sarca, di Avis Alto Garda e Ledro (Associazione volontari italiani del sangue) e dei Nu.vol.a dell’Alto Garda (Nuclei di volontariato alpino). Poi lo spazio dedicato al confronto, in cui Chiara ha voluto salutare tutti i coetanei, che presto, per motivi di studio, lasceranno Arco, parlando loro della bellezza speciale di questo territorio e di come ad Arco esista una comunità, che quando e se vorranno tornare li accoglierà.

Ognuno dei partecipanti ha ricevuto una sporta-omaggio contenente una copia dell’ultimo, recente romanzo di Carmine Abate «Il cercatore di luce», dedicato a Giovanni Segantini, e un biglietto-omaggio per uno spettacolo teatrale al Cantiere 26, oltre ad alcune schede riassuntive dell’attività delle maggiori associazioni di volontariato della zona.

La conclusione della serata è stata con la consueta foto di gruppo, la firma dell’Albo d’Oro dei diciottenni e un rinfresco al bar del centro giovani.