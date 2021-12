All’Apsp “Anaunia” di Taio la certificazione “Family Audit Executive”

L’Apsp “Anaunia” di Taio è una struttura che si impegna quotidianamente nell’attivare azioni concrete di welfare aziendale a favore della conciliazione vita-lavoro e del benessere dei dipendenti. E quindi, di conseguenza, dei propri ospiti.

Ad attestarlo è arrivata la consegna nelle mani del presidente Flavio Gilli, avvenuta durante il Festival della Famiglia, della prestigiosa certificazione “Family Audit Executive”.

Un riconoscimento che, come spiega lo stesso presidente, rappresenta un traguardo iniziale. «Non si tratta di un punto d’arrivo, ma di partenza – afferma Gilli –. Il consiglio d’amministrazione ha infatti deciso di proseguire il percorso e nei prossimi due anni vedremo di consolidare queste azioni nei confronti dei collaboratori, che hanno acquisito un grande senso di appartenenza. Crediamo che, se viene loro garantita la possibilità di lavorare in un ambiente sereno, a trarne beneficio sia tutta la struttura».

Il percorso per ottenere la certificazione è iniziato nel 2014 e, tra le azioni fondamentali messe in campo, particolare importanza viene rivestita dall’ascolto del personale.

«Siamo tra le prime Apsp a ottenere questa certificazione – sottolinea con orgoglio il direttore della struttura Fausto Flaim – e siamo partiti da un questionario per rilevare i bisogni: abbiamo chiesto ai dipendenti di dirci quali fossero le loro esigenze, ad esempio nella gestione degli orari e della maternità, per rispondere in maniera efficace. Crediamo che quest’attenzione comporti un ritorno sulla qualità. I dipendenti vengono a lavorare volentieri e ciò si riflette anche sugli ospiti. Un aspetto fondamentale, soprattutto all’interno di una struttura, come la nostra, che offre un servizio umano».

La Casa di Riposo di Taio, tra l’altro, fa parte delle 29 realtà trentine (su 42 totali) che qualche giorno fa hanno costituito il primo Distretto Family Audit delle Apsp tramite la sottoscrizione di un accordo tra la Provincia autonoma di Trento, l’Unione Provinciale Istituzioni Per l’Assistenza (Upipa) e le Apsp certificate Family Audit.

Un passaggio formalizzato con un incontro al quale erano presenti anche l’assessora provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, il dirigente generale dell’Agenzia provinciale per la coesione sociale, la famiglia e la natalità Luciano Malfer, la presidente di Upipa Michela Chiogna e il direttore Massimo Giordani.

La dimostrazione di come sia viva la volontà di collaborare e investire per un futuro, non solo lavorativo, attento e consapevole. In cui il benessere dei dipendenti, e quello di riflesso degli ospiti, sono le priorità.

