A Trento bene gli acquisti di Natale ma flop per i mercatini: non arrivano più turisti

Sono andate molto bene le compere natalizie dei trentini. Nel fine settimana i negozi della regione sono stati infatti assaltati ed in particolare domenica è stata molto redditizia come giornata.

La corsa agli esercizi commerciali è stata nonostante tutto in qualche modo rispettosa delle norme anti covid.

Le persone non si sono ammassate ma si sono autogestite entrando in modo da non causare assembramenti e rispettando l’obbligo di mascherina.

L’obbligo nel centro di Trento c’è già da tempo mentre entrerà in vigore su tutto il territorio provinciale a partire da oggi, lunedì 20 dicembre.

Per quanto riguarda la buona situazione, lo stesso non si può dire riferendosi ai mercatini di Natale. Non per quanto riguarda il rispetto delle regole, ma per l’affluenza di persone. C’è infatti stato un calo drastico di affluenza ai mercatini del capoluogo trentino.

La causa è naturalmente da indagare nel calo di turisti. A determinare questa variabile sono state naturalmente le nuove restrizioni annunciate.

Flop anche per le bancarelle della fiera. Poche le persone arrivate per acquistare agli stand sul quadrilatero attorno al comune.

Anche in questo caso comunque tutte le norme imposte sono state rispettate e non c’è stata alcun problema da questo punto di vista. Alcuni controlli a campione sono stati fatti dalla polizia locale.

I negozi ed i mercatini dunque hanno potuto contare principalmente sulla popolazione locale a causa del mancato arrivo di orde di turisti che, fino a due anni fa, era tipico di questo periodo.