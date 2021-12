Violento tamponamento sulla provinciale 118, in due finiscono al pronto soccorso

Un violento tamponamento tra due vetture è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 18 dicembre, poco dopo le 17.00 sulla strada provinciale 118 che da Riva del Garda porta verso Arco, in via Maso Belli poco prima del incrocio che porta verso la frazione Sant’Alessandro e la località Grez.

A rimanere coinvolti i due conducenti delle due auto, un uomo 58 enne e una donna 46 che sono rimasti feriti. Sono stati alcuni testimoni dello scontro che hanno allertato la centrale unica 112 che ha subito attivato i soccorsi mandando sul posto due ambulanze dei sanitari del 118 e croce rossa che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte.

Sul posto per mettere in sicurezza le auto e supportare il personale sanitario anche una squadra dei vigili del fuoco rivani.

Per i rilievi di legge è intervenuta la pattuglia della polizia locale. I due feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso del nosocomio arcense per degli approfondimenti.

Dalle prime informazioni giunte dai sanitari del pronto soccorso le loro condizioni non sarebbero gravi. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni in modo da permettere i soccorsi e la rimozione dei veicoli da parte dei carro attrezzi.

