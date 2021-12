Si ribalta sulla Statale della Valsugana, 46 enne incolume

Incidente stradale ieri sera poco dopo le 18.30 sulla Strada Statale 47 della Valsugana all’altezza della azienda di calcestruzzi Corona nella corsia in direzione Trento, in un punto già tristemente noto per numerosi altri incidenti successi in passato.

Il conducente 46 nne mentre procedeva verso il capoluogo ha perso il controllo del suo mezzo finendo per ribaltarsi in mezzo alla corsia di marcia.

Sul posto, dopo l’allarme lanciato da alcuni automobiloisti alla cernrale unica 112, sono arrivati sul posto i sanitari con un ambulanza del 118 partita dal Santa Chiara di Trento e le squadre dei vigili del fuoco di Civezzano che hanno supportato il personale sanitario e messo in sicurezza l’intera area.

Dalle prime informazioni giunte il conducente sarebbe riuscito a uscire autonomamente prima dell’arrivo dei soccorsi.

Il 46 enne è stato comunque trasportato al nosocomio di Trento per accertamenti sulle sue condizioni che non sarebbero preoccupanti.

Per accertare la dinamica sono intervenute le forze dell’ordine. Il traffico verso la città e stato bloccato per permettere il soccorso all’uomo e la messa in sicurezza della carreggiata ed è stato fatto defluire sulla corsia di sorpasso per poi riprendere in modo regolare poco dopo le 20.00.

