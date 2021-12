Presunta fuga di gas, chiusa via Fratelli Fontana per sicurezza

Il ricordo dei residenti di Via Fratelli Fontana a Trento è subito corso alla tragedia di Ravanusa, dove per colpa di una fuga di gas creatasi nel sottosuolo sono crollate numerose abitazioni con la conseguente e tragica morte di 10 persone.

L’allerta è scattata verso le 11.00 quando alcuni residenti di un condominio hanno dato l’allarme per una presunta fuga di gas alla centrale unica del 112.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Trento supportati dalla polizia locale che ha subito chiuso la via da entrambi i lati per motivi di sicurezza. Per fortuna dopo i controlli su alcuni stabili della zona non sono emerse fughe di gas. Nessuna persona è stata evacuata.

