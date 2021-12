Magiche passeggiate tra i rioni di Cles per scoprire le “Fontane natalizie”

Il progetto delle “Fontane natalizie” nasce dalla collaborazione tra Comune di Cles, Pro Loco Cles e Consorzio Cles Iniziative, per creare in questo periodo un itinerario diverso alla scoperta dei rioni del paese. Il progetto è stato ampiamente appoggiato dagli Assessori dell’area sociale Cristina Marchesotti e del territorio e ambiente Massimiliano Girardi.

Ogni rione storico di Cles ha una sua fontana e dunque perché non valorizzarle con un allestimento e una tematica dedicata al Natale? L’elemento caratterizzante di ogni fontana è l’acqua, fonte vitale indispensabile e necessaria per gli abitanti di ogni paese; da qui è scaturita l’idea di creare un villaggio di legno in miniatura posizionato sui bordi delle fontane, proprio accanto all’acqua.

Il progetto è stato curato e ideato da Rosaria Aliprandini, Giulia Stringari ed Elisa Maitea Olaizola; i villaggi in legno sono stati realizzati dagli artisti Nicola Sparapani e Antonio Borghesi.

Ogni fontana consegna un proprio messaggio, per far riflettere sui valori che il periodo natalizio dovrebbe porre in evidenza. La bellezza di questo percorso è sicuramente l’ambientazione nei rioni, con scorci sul lago, sulle montagne, sui boschi ma anche sui palazzi storici di Cles; una borgata da riscoprire nel periodo natalizio, specialmente insieme ai bambini: una Cles rallegrata da luci e addobbi che la rendono ‘magica’.

Per seguire al meglio il percorso è stata disegnata una mappa, scaricabile dalla pagina Facebook della Pro Loco di Cles, o da ritirare presso la Pro Loco in versione cartacea. Info: Pro Loco Cles

