Investimento mortale a Fontanazzo, muore 67 enne. È caccia al pirata che è fuggito

Tragico investimento mortale nel pomeriggio di oggi, domenica 19 dicembre, poco dopo le 16:00 in valle di Fassa sulla strada statale 48 delle Dolomiti nel comune di Mazzin di Fassa in località Fontanazzo.

Una donna 67 enne di Campitello mentre stava attraversando sulle strisce pedonali insieme al marito all’altezza della Pizzeria “Lo Scoiattolo” è stata travolta da un’auto che proveniva da Fontanazzo in direzione Campitello che non si è fermata a prestare soccorso.

La donna sbalzata violentemente a terra e stata prontamente soccorsa da alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena e hanno lanciato l’allarme alla centrale 112 che in pochissimi minuti ha allertato due ambulanze.

Vista la grave dinamica è stato attivato anche l’elisoccorso partito dalla base di Mattarello e atterrato nelle vicinanze del luogo del sinistro grazie al supporto delle squadre dei vigili del fuoco di Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei intervenute sul posto per supportare il personale sanitario e la messa in sicurezza della zona.

Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione della donna i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate dalla donna dopo il violento impatto. Sul posto per accertare la dinamica e raccogliere tutte le testimonianze e iniziare la caccia al pirata della strada le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Cavalese.

Allertate anche tutte le altre forze dell’ordine in tutta la valle che in questi minuti stanno tentando di risalire all’auto pirata che ha travolto la signora controllando anche le eventuali telecamere presenti nella zona. C’è anche un testimone che stava viaggiando sulla corsia opposta che ha visto tutta la scena.

