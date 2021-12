Coronavirus: 204 contagi nelle ultime 24 ore in Trentino. Crescono i ricoveri nelle terapie intensive

Nessuno decesso fortunatamente, ma il numero dei ricoverati in terapia intensiva sale ancora: 23 i pazienti ad oggi, (+ 2 rispetto a ieri) su un totale di 110 (numero pari a ieri visto che i nuovi ingressi sono stati 6 ma altrettante le dimissioni). Il 90% dei pazienti ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati.

Intanto i tamponi trovano altri 204 positivi al virus, mentre le vaccinazioni superano le 960.000.

Nel dettaglio, ieri sono stati analizzati 613 tamponi molecolari che hanno individuato 41 nuovi casi positivi e confermato 90 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 6.609, dei quali 163 sono risultati positivi.

La maggior parte dei contagi si concentra nella fascia 19-39 anni (59 casi) e in quella 40-59 annoi (68 casi). Ma ci sono contagi anche fra i bambini (2 fra 0-2 anni, 7 fra 3-5 anni, 17 fra 6-10 anni) e ragazzi (10 fra 11-13 anni, 9 fra 14-18 anni).

In fascia 60-69 oggi i contagiati sono 20, in quella 70-79 sono 8 e 4 fra gli ultra ottantenni. Ieri le classi in quarantena erano 47. Altri 56 guariti portano il totale a 51.542.

Le vaccinazioni questa mattina sono arrivate a quota 960.308, comprese 386.695 seconde dosi e 144.966 terze dosi.

