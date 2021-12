«Copro la multa con l’incasso della serata» e continua a violare le regole: chiuso un locale a Selva

I carabinieri di Ortisei e di Corvara in Badia hanno chiuso un noto locale di Selva di val Gardena che per la terza volta nel 2021 non ha rispettato le regole sulla prevenzione anti Covid. Sul posto anche i colleghi del NAS con gli ispettori provinciali del lavoro e la polizia locale di Selva.

Durante un controllo precedente, avvenuto quasi all’orario di chiusura della struttura, la titolare aveva affermato che ‘a lei di pagare la sanzione non importava nulla, tanto era ben coperta dall’incasso della serata‘ e che avrebbe continuato a far entrare fino a 99 persone, ovvero quelle permesse dalla licenza comunale.

I militari dell’Arma sono quindi tornati a fare visita all’esercizio pubblico notando la presenza di ben 133 clienti, 34 oltre la licenza e ben 84 di più rispetto a quanti potrebbero starci nel rispetto delle norme anti-covid.

Inoltre nel locale c’erano tre clienti senza “green-pass“ che sono stati sanzionati. Oltre a loro anche la titolare è stata sanzionata per omesso controllo dei certificati. Il locale quindi è stato chiuso per cinque giorni a causa della reiterazione della violazione.

A questi il presidente della Giunta provinciale ne potrà applicare fino ad altri cinque (oltre ai dieci che potrebbe applicare per le violazioni dell’altra sera) come sanzione amministrativa accessoria.

La donna, infine, è stata anche denunciata per inottemperanza a un ordine dell’Autorità poiché la Provincia autonoma di Bolzano lo scorso febbraio aveva imposto delle prescrizioni sulla sicurezza antincendio connesse al numero di persone ammesse a permanere all’interno. La denuncia potrà portare a un’ammenda oppure a un’altra sanzione amministrativa.

