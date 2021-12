Addio a Lorenzo Tani, figlio della storica famiglia che ha fatto la storia del Trentino

A soli 55 anni è morto venerdì pomeriggio Lorenzo Tani, imprenditore di una nota famiglia trentina che ha fatto la storia della nostra regione negli anni del boom economico degli anni ’60 e ’70.

Soffriva purtroppo di una rara malattia neurodegenerativa che provoca una progressiva rigidità muscolare con problemi di deambulazione e difficoltà di parola.

La malattia era stata scoperta oltre 3 anni fa e Lorenzo aveva deciso di affrontarla con coraggio e dignità al punto tale che verso la fine aveva scelto di non ingerire più farmaci per non prolungare ancora di più la sua sofferenza.

Proprio poche settimane prima della scoperta della malattia Lorenzo Tani aveva deciso di chiudere l’attività commerciale storica di via Brennero per iniziare altri tipi di attività. Purtroppo non ha avuto il tempo di seguire i suoi sogni.

Il suo nome era legato a Tani Tendaggi, la leggendaria azienda nata per mano di Eugenio nel 1961, e gestita poi dai 3 figli che in Trentino è sempre significato Tendaggi, un binomio che per 56 anni ha saputo offrire alla clientela qualità, professionalità, lavoro, tenacia e intraprendenza, che sono state messe al servizio di tutta la comunità.

La famiglia negli anni 60 si era stabilita a Rovereto aprendo il primo negozio proprio nella città della Quercia dove i genitori risiedono ancora. Lorenzo dopo la laurea in economia e commercio aveva deciso di seguire le orme del padre prendendo un poco alla volta le redini dell’impresa commerciale che aveva aperto negozi a Trento e Rovereto.

La storia di questa famiglia è un romanzo, un sogno d’altri tempi, qualcosa che forse oggi non esiste nemmeno più e che si arresta bruscamente e in modo tragico dopo la morte di Lorenzo.

Voleva andare all’estero per studiare meglio l’inglese ed investire sul web, sogni che purtroppo rimarranno tali. Lorenzo Tani si era anche presentato alle elezioni provinciali del 2018 nel partito «Agire per il Trentino».

Era anche uomo molto appassionato di sport ed aveva continuato a sostenere molte iniziative nel settore, soprattutto il basket che era una sua grande passione. Aveva militato a lungo nell’Endas Marsilli di Roveret poi nel Pgs Rovereto e, negli ultimi anni negli Old Boys.

Lorenzo aveva voluto seguire la tradizioine famigliare che aveva visto la sua storica famiglia come primo pool di sponsor del Calcio Trento negli anni ruggenti, nel calcio e nella pallamano femminile che la famiglia Tani era stata la prima a portare in Trentino.

E poi la squadra «Tani Tendaggi 11 luglio 1982», nata per ricordare l’impresa del terzo campionato mondiale vinto in Spagna dalla nazionale di Bearzot, sono solo alcuni dei ricordi di una leggenda nata per aiutare lo sport e i giovani.

Si sono subito associati ai tanti messaggi di cordoglio quelli del Vice Presidente di Aquila Basket Bruno Giampieretti che sull pagina facebook della squadra ha scritto: «Ciao Lorenzo, amico Old Boys. Nessuno potrà mai dimenticare tutto ciò che dì bello abbiamo vissuto insieme sui campi dì basket ed ancor più fuori dai campi da gioco. Passione. Amicizia vera. Goliardia. Ironia e autoironia. Questo il menù delle nostre lunghe serate post allenamento. Noi eravamo e siamo rimasti tutto questo. Buon viaggio Lollo. Ti sentiremo vicino a noi per tifare la nostra Aquila».

Ed in seguito quelli del presidentissimo Luigi Longhi: «La scomparsa di Lorenzo Tani è una terribile notizia che colpisce e lascia basiti tutta Aquila Basket. Lorenzo era un vero appassionato di pallacanestro avendola giocata fin da giovane nell’Endas Rovereto e poi continuando per anni con gli Old Boys. Titolare della nota impresa di famiglia nel settore dei tendaggi, la sua è stata una vicinanza ed un’amicizia ad Aquila di lunga data fatta di commenti e discussioni accomunati dalla stessa passione. Poche settimane fa era venuto al palazzetto per quella che rimane la sua ultima partita. Alla moglie Patrizia, ai giovani figli Umberto ed Eugenio un grande abbraccio da tutti noi. Da lassù guarderà le nostre partite e non mancherà sicuramente di commentare! Ciao Lorenzo!»

Lorenzo lascia nel dolore la moglie Patrizia, i figli Eugenio e Umberto e i genitgori Eugenio e Piera. I funerali si celebreranno Martedì 21 decembre alle ore 11.00 presso il cimitero di Trento.