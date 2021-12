Riva del Garda: chiusa la “Ferrata dell’amicizia”

Su richiesta della Sat, il sindaco Cristina Santi ha emesso una ordinanza che stabilisce il divieto di accesso al sentiero n° O404B, via ferrata dell’Amicizia, sul monte Rocchetta.

Precisamente, la chiusura -che ha effetto immediato- riguarda il tratto dalla quota 608, Baita dei WF (b. O404), alla quota 1235, pr. versante est di Cima Rocchetta (b. O418).

Nel corso della stagione 2021 il tracciato non era agibile in conseguenza a una ordinanza comunale di chiusura dei sentieri soprastanti Riva del Garda, dovuta alla realizzazione di un’opera pubblica.

Pubblicità Pubblicità

Da parte della Sat (che ha in carico la manutenzione del sentieri montani) non è stato quindi possibile verificare l’agibilità della via ferrata, con particolare riguardo allo stato di manutenzione delle attrezzature fisse.

Inoltre, le attrezzature della via ferrata saranno comunque sottoposte a un intervento programmato di completa ristrutturazione alla fine dell’inverno, non appena le temperature e le condizioni climatiche lo consentiranno.

Da qui la necessità della chiusura, necessaria per garantire la sicurezza e l’incolumità pubbliche. La ferrata sarà riaperta dopo la conclusione dei lavori.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità