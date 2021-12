Lite tra Divina e Carollo: «Devi andare a lavorare fuori dal Trentino». Parole gravissime del presidente del centro culturale santa Chiara – IL VIDEO

Che Agostino Carollo sia una simpatica e fastidiosa «zanzara» ormai è risaputo. Può risultare simpatico o antipatico, certò è che negli ultimi anni si è dimostrato una vera e propria spina nel fianco di alcune istituzioni. Vero anche che fino ad ora ad uscire con le ossa rotte è stato lo stesso Carollo, in futuro vedremo come andranno a finire alcune sue denunce ed esposti.

Quanto successo però riguarda poco il carattere di Agostino Carollo, ma tanto invece il presidente del più importante ente trentino che organizza e pianifica il programma culturale del Trentino. Stiamo parlando del centro culturale santa Chiara.

Il fattaccio incriminato è avvenuto ai primi di dicembre all’uscita dell’auditorium di Trento ed è stato riportato sulla pagina«Fuoribanda» dallo stesso Carollo che ha filmato tutto quanto successo. Il video mostra un nuovo scivolone del presidente Sergio Divina che inveisce contro Carollo per l’ennesimo ricorso al TAR depositato a riguardo di una gara di appalto per uno spettacolo, gridando: “Vai a lavorare fuori dal Trentino” e accusando Carollo di “volere il male del Trentino”.

Parole gravissime se pronunciate dall’attuale presidente del più importante ente pubblico per lo spettacolo della Provincia di Trento, il Centro Servizi Culturali Santa Chiara. Un comportamento che dovrebbe portare immediatamente alle dimissioni e alla rimozione di Divina che per quanto dichiarato dimostra di essere poco sereno e inadatto a ricoprire un ruolo importante come quello di presidente del centro culturale santa Chiara di Trento.

«Fare ricorso al TAR è un diritto che, in base alla legge italiana – precisa Agostino Carollo nel video – tutti noi cittadini abbiamo e che possiamo esercitare se non siamo d’accordo con le decisioni prese dalla pubblica amministrazione. Invece per il signor Divina, come avete visto, tanto basta per scatenarti contro le sue accuse pesantissime: “Vuoi il male del Trentino”, “Hai fatto male al Centro Santa Chiara” e per intimarti “Vai a lavorare fuori dal Trentino”. Sembrano quelle minacce che si sentono pronunciare in certi film, ma questo non è un film, è purtroppo la realtà. Una realtà drammatica».

E ancora: «Ora io sono costretto ad abbandonare questa provincia che tanto amo e devo andare a lavorare altrove perché me l’ha ordinato il senatore leghista Sergio Divina. È infatti noto a tutti quanto sia grande il potere del senatore Sergio Divina e temo conseguenze spiacevoli se io non dovessi rispettare il suo ordine. Ho letto su Wikipedia che questo signore alcuni anni fa propose di istituire vagoni speciali per gli immigrati sul treno Verona-Bolzano e che ad un congresso politico disse che i trentini sono come “cani ringhiosi che capiscono solo la logica del bastone”. Non oso pensare a cosa potrebbe accadermi se io non rispettassi la volontà del senatore Sergio Divina. Voi che ne pensate?» – Conclude Carollo. (qui le sue dichiarazioni)

Purtroppo l’ultimo comportamento di Divina è solo l’ultimo di una serie infinita. Uno di questi era stato documentato da Report nel dicembre del 2016 quando Divina spiego candidamente al cronista che «i gornalisti dovrebbero fare qualche mese di galera». (qui articolo). Per dovere di cronaca la lega Nord Trentino in quel frangente aveva subito preso le distanze dalle parole dell’allora senatore.

Una carriera, quella di Divina, costellata di dichiarazioni inquietanti. Divina ha dichiarato per esempio che «un figlio gay è una disgrazia». Poi ha aggiunto: «Un figlio te lo tieni in quel modo, anche se fosse un delinquente, ti tieni anche un figlio deficiente e cretino. Ogni famiglia ha le sue disgrazie».

In ambito provinciale era chiamato «mister espulsioni o il purga» per essere stato negli anni promotore dell’espulsione di almeno una ventina di suoi colleghi di partito, tra cui alcuni deputati e consiglieri provinciali.

Nel 1995 in occasione delle elezioni comunali di Trento ad un congresso usò nei confronti dei trentini la frase che era di Benito Mussolini secondo cui i trentini erano come cani ringhiosi e che capiscono solo la logica del bastone.

In quell’occasione Sergio Divina si fece promotore dell’espulsione dal partito della deputata Elisabetta Bertotti. Nel gennaio 1998 vi furono una serie di espulsioni dal partito tra cui Bruno Marzari, Aldo Maurina, Armani, i consiglieri provinciali Muraro, Vecli e Delladio, l’ex-segretario Puecher, e Lunelli.

Un’altra espulsione sempre promossa da Sergio Divina fu quella del consigliere provinciale Denis Bertolini, capogruppo in consiglio provinciale della Lega Nord, formalizzata a Milano dal Consiglio Federale il 22 gennaio 2007; Bertolini fu ufficialmente espulso per mancato pagamento della quota associativa, ma di fatto per essersi permesso di aver dato vita ad un’associazione locale in Val di Non denominata Valli Unite. (fonte)

