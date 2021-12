Forzata la casetta dei vigili del fuoco a Gardolo: «Dispiacere per il gesto»

Nuovo gesto ignobile e vandalico nella notte tra Venerdì e Sabato ai danni della casetta posta in Piazza della Libertà nel centro di Gardolo.

La casetta ospita la base logistica durante i week end di dicembre dei vigili del fuoco volontari di Gardolo ed è usata per delle serate di auto finanziamento. Un’occasione per far conoscere e apprezzare dalla comunità il grande lavoro del corpo di Gardolo.

Ignoti nella hanno forzato la serratura della porta della casetta senza però rubare nulla.

Pubblicità Pubblicità

L’amara scoperta questa mattina fatta dagli stessi volontari che in un post sulla loro pagina Facebook hanno segnalato l’episodio dispiacendosi per l’accaduto.

Come confermato dagli stessi volontari le serate previste saranno comunque confermate.

Un gesto che sicuramente ha scosso l’intera comunità e ha portato le reazioni di solidarietà e vicinanza da parte delle autorità politiche cittadine nei confronti di un’associazione che garantisce alla comunità la piena sicurezza tutti i giorni dell’anno ventiquattrore su ventiquattro. Le forze dell’ordine indagano per far piena luce sul episodio.

Pubblicità Pubblicità