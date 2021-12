Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 a Milano sentita anche a Trento

Una lunga e forte scossa di terremoto è stata percepita a Milano intorno alle 11.35 di oggi, sabato 18 dicembre.

In diverse zone della città i palazzi hanno tremato con alcune persone che sono scese in strada. Per diversi secondi, poco meno di una decina, i vetri, i mobili e persino i pavimenti nelle case dei milanesi hanno tremato forte.

Al momento, l’Ingv stima che l’epicentro sia stato nella provincia di Bergamo e la magnitudo sia compresa tra 4.3 e 4.8. L’ultimo aggiornamento certifica con sicurezza la scossa di magnitudo 4.4 con epicentro a Bonate Sotto un paese delle bergamasca.

Pubblicità Pubblicità

La scossa è stata sentita nitidamente anche in Trentino. La conferma arriva da alcuni cittadini dei piani alti residenti a Trento nord.

Numerose le testimonianze su twitter: “Sembrava di stare sulle montagne russe”. “È volato il mouse del pc”; “Mai sentita una cosa simile a Milano“; “È tremato tutto”.

A causa della forte scossa la metro M5 è stata temporaneamente sospesa per qualche minuto. In alcuni negozi le persone suono uscite in strada facendosi prendere dal panico.

Pubblicità Pubblicità



In base a quanto riferito dalla sala operativa del comando dei vigili del fuoco, non vi sarebbero stati danni gravi in conseguenza del terremoto.

Le verifiche da parte dei caschi rossi, comunque, sono ancora in corso: dopo aver ricevuto diverse chiamate da tutta la città stanno intervenendo con alcune squadre.

Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma è avvenuto a una profondità di 25 chilometri. A Milano sono state evacuate diverse scuole dopo che i ragazzi, negli istanti della scossa, si erano riparati sotto i banchi. Gli studenti del liceo Beccaria sono scesi in strada.