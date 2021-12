Ecco i «ponti» del 2022 e come si fa per sfruttarli meglio

Come ogni anno a cavallo tra l’anno vecchio e quello nuovo parte il toto-ponti per l’anno a venire. Quanti giorni di ferie prendere per arrivare a sfruttare tutte le coincidenze astrali e stare a casa dall’ufficio il maggior numero di giorni possibili? Vediamo un po’ com’è la situazione ponti e festività nel 2022.

L’anno inizia subito bene con l’Epifania che cade di giovedì, facilissimo attaccarsi al sabato prendendo un solo giorno di ferie, se poi volete strafare potete prendervi anche il il 3/4/5 gennaio e potete sparire dalla circolazione per ben 11 giorni, fino al 9 gennaio (domenica).

Se avete qualche giorno di ferie da smaltire in maniera strategica con soli 8 giorni di ferie potete costruire un ponte di 16 giorni!

Il 25 aprile è un lunedì, il 1 maggio una domenica. Pasqua cade il 17 aprile. Se partite sabato 16 aprile e tornate il 25 (lunedì) potete stare via 10 giorni, usandone solo 4 di ferie! Oppure potete partire sabato 23 aprile e tornare domenica 1 maggio, prende 4 giorni di ferie.

Bene anche il 2 giugno che è di giovedì, facile facile il weekend lungo. Benissimo Ferragosto che cade di lunedì, per allungare le amate ferie estive.

Ognissanti cade di martedì, così si può pensare di farsi 4 giorni a casa con un giorno di ferie. Infine anche l’Immacolata sarà di giovedì, quindi se siete di Milano potete farvi Sant’ambrogio (7 dicembre), 8,9,10.11 dicembre con un solo giorno di ferie! Buon anno di ponti strategici!

