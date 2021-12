Drammatico tamponamento fra 5 veicoli in A22, 6 feriti fra cui una 30 enne gravissima

Un violento tamponamento tra ben cinque veicoli ha causato ben 6 feriti nel tardo pomeriggio di ieri venerdì 17 dicembre, pochi minuti dopo le 17:00 sull’ Autobrennero in corsia nord in direzione Brennero tra i caselli di San Michele e Egna Ora al chilometro 116 al confine tra Trentino e Alto Adige.

L’incidente ha causato grossi disagi per chi doveva percorrere la corsia nord.

Dopo l’allarme lanciato da alcuni automobilisti alla centrale unica 112 sul posto si sono portati in massa i soccorsi con due ambulanze dei sanitari Trentini e Altoatesini, l’auto medica partita da Trento e l’elisoccorso del’ Aiut Alpine Dolomites di stanza a Pontives che è atterrato nelle vicinanze. Sul posto per coordinare le operazioni di soccorso le squadre dei vigili del fuoco volontari di San Michele e i permanenti di Trento.

Gli uomini della protezione civile con grande professionalità ed esperienza hanno liberato una delle persone ferite dall’abitacolo della propria vettura coadiuvando le operazioni di soccorso apparse fin da subito complicate. Una della macchine coinvolte nel tamponamento si anche ribaltata.

Una ragazza 30 enne dopo essere stata stabilizzata è stata trasportata con l’elicottero al Santa Chiara in codice rosso e come riferito dai medici del pronto soccorso le sue condizioni sarebbero gravissime. Ha passato la notte ricoverata in rianimazione e la prognosi e riservata.

Altri due feriti un 30 enne e un 52 enne sono stati trasportati nel nosocomio Trentino con politraumi giudicati di media gravità.

E anche le altre tre persone coinvolte sono state portate in ospedale per accertamenti ma le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Sul posto per accertare la dinamica le pattuglie della polizia stradale di Trento e del COA insieme alle squadre degli ausiliari della autostrada.

Il traffico è rimasto bloccato fino a poco dopo le 20:00 e ha cominciato a scorrere regolarmente dopo che sono stati compiuti tutti i rilevamenti e messo in sicurezza il manto stradale dai vari detriti e liquidi persi dai veicoli.

Il traffico è rimasto bloccato con la conseguente chiusura del casello di San Michele in direzione Brennero causando code anche per 10 km fino a poco dopo Trento. Il traffico ha ripreso a scorrere lentamente in serata.