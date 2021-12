Crolla una gru su un palazzo: 3 operai perdono la vita. Poteva essere una strage

La prima vittima è morta sul colpo, mentre gli altri due, che erano rimasti feriti in modo grave, sono deceduti poco dopo in ospedale. Ci sono anche alcuni feriti tra i passanti.

Una gru è crollata su un palazzo in via Genova a Torino : hanno perso la vita tre operai che erano impegnati in lavori di ristrutturazione.

Dopo aver estratto gli operai rimasti incastrati sotto la intelaiatura della gru, i vigili del fuoco sono intervenuti con quattro squadre per liberare l’area dalle strutture collassate e metterla in sicurezza. La gru è caduta su un palazzo di sette piani, causando danni limitati alla struttura, per poi finire sulla strada, di solito molto trafficata e percorsa anche da mezzi pubblici.

I vigili del fuoco hanno estratto un ferito dalla sua automobile rimasta schiacciata nel crollo. Altri due passanti sono rimasti coinvolti.

Secondo una prima ricostruzione, gli operai erano sulla gru e sono precipitati da decine di metri di altezza.

Uno di loro è finito sotto il contrappeso in cemento. Il braccio dell’automezzo della Calabrese autogru si è spezzato in due, restando comunque agganciato alla base, ed è piombato sulla palazzina di fronte. La gru si è rotta in quattro parti. Il cantiere per la ristrutturazione è della società Fiammengo.

“Venerdì qui sotto c’era la coda all’ufficio postale e pochi metri più in là c’è la fermata dell’autobus. Poteva essere una strage“. A dirlo un operaio del cantiere. L’incidente è avvenuto infatti nel popoloso quartiere Nizza Millefonti, a pochi passi dal Lingotto, in una zona di grande passaggio, dove sono numerosi i negozi e i servizi.

La via, che è ancora chiusa al traffico, è anche attraversata dai mezzi pubblici.