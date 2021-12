Campus studentesco in Piana Rotaliana, approvato l’ordine del giorno. Paoli: «Un valore aggiunto sul piano culturale e sociale»

Un campus studentesco al servizio degli istituti scolastici della Piana Rotaliana: un tema particolarmente sentito dal consigliere provinciale Denis Paoli (foto), che ha fatto approvare nel corso della seduta del Consiglio provinciale un ordine del giorno con il quale si è impegnata la Giunta Fugatti, verificati l’interesse delle comunità locali, le esigenze degli Istituti scolastici della Piana Rotaliana e la domanda di posti letto degli studenti fuori sede, a valutare se sia necessaria una struttura da adibire a Campus studentesco della Piana Rotaliana.

«La Piana Rotaliana – afferma il consigliere della Lega Salvini Trentino – è sede di due importanti istituzioni nel campo dell’istruzione e della ricerca, ovvero l’Istituto Martino Martini di Mezzolombardo e la Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige, che si fregiano di una valenza extra-provinciale.

Già nel recente passato mi sono soffermato su questo tema considerato che entrambi questi istituti, nel corso degli ultimi anni, hanno considerevolmente accresciuto la qualità e l’attrattività della propria offerta e che, quindi, è aumentato considerevolmente il numero di richieste di iscrizione provenienti da fuori della Piana Rotaliana e, più in generale, da fuori Provincia di Trento».

«Aggiungo anche che il trasferimento in loco di studenti e ricercatori rappresenta un valore aggiunto sul piano culturale e sociale per la Piana Rotaliana – prosegue Paoli – nonché un importante volano per la sua economia, dati i risvolti positivi dell’indotto generato a favore di innumerevoli attività economiche, tra cui quelle di ristorazione, quelle di commercio di vicinato e quelle di svago».

