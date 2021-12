“b-Arca”: dopo il lockdown, navigando verso domani

Durante il lockdown il distanziamento sociale ha colpito in particolar modo giovani e anziani, costretti alla solitudine del distacco da amici e parenti.

La pandemia ha rubato amicizie, amori, passioni. Ha rubato la fiducia per il futuro e creato ansia sociale.

In questo contesto il mondo digitale ha assunto un ruolo primario per mantenere i contatti e traghettarci oltre la quarantena.

Navigare in rete è un’azione abituale per i giovani che ha permesso l’evasione dal silenzio e dal senso di abbandono, ma che ora rischia di diventare una prigione, ancorché più rassicurante del rapporto con i pari e del mettersi in gioco.

Al polo opposto per età, gli anziani hanno conosciuto un’altra forma di “navigazione”, reale e dolorosa: hanno visto parenti e amici prendere il largo per cercare una vita migliore oltre oceano.

Quindi come poter ritrovare un filo conduttore e ritessere le fondamentali relazioni della vita sociale?

Una vecchia barca (nella foto), ormai inutilizzabile, giaceva da anni abbandonata nel lago di Santa Giustina…

L’associazione H-demia ha deciso così di attivare un laboratorio comunitario creativo per realizzare un’opera che rimanesse nel tempo per onorare i giovani, che hanno affrontato con dignitosa responsabilità questo difficile periodo che ha visto congelate tutte le abitudini e le rassicuranti certezze del quotidiano.

Contemporaneamente è sembrato doveroso legare il progetto alle persone anziane, anche loro vittime innocenti della pandemia. Infatti, come è impossibile costruire il futuro cancellando totalmente il passato, non è possibile celebrare i poli generazionali della comunità se non riunendoli in un contesto comunitario e creativo, suggellando un’unione naturale, che è lo stesso ciclo della vita.

Ne è nata b-Arca, un’istallazione creativa comunitaria, un’opera gioiosa e immaginaria, carica di simbolica speranza, sulla quale si alzerà il velo domani pomeriggio, domenica 19 dicembre a partire dalle 14, al magazzino comunale di Tavon.

Il titolo dell’opera b-Arca ricorda l’Arca dell’Alleanza: simboleggia la rinascita, la speranza, la fiducia verso il futuro e verso quello che c’è al di là dell’acqua, sia quella reale di un oceano che quella simbolica dell’inconscio. Un’opera che suggerisca che, se anche non abbiamo più il nostro vecchio mondo, stiamo già viaggiando in uno nuovo.

Il lavoro comunitario messo in atto ha il valore aggiunto di favorire il senso di appartenenza a una comunità e legando le generazioni tra presente e futuro agire sulla presa di coscienza che fuori c’è un mondo, reale più che digitale, che ci appartiene e va esplorato con fiducia, curiosità e senso di scoperta.

La barca è stata recuperata dal lago e dopo un accurato lavoro di pulizia, levigatura e rinforzo, sono stati realizzati bozzetti e cartamodelli per rivestirla con tessere di ceramica tramite la tecnica del mosaico, che ha permesso di realizzare un’opera singola in porzioni separate, ossia renderla collettiva e itinerante.

L’uso di mattonelle in ceramica frantumate si rifà inoltre al concetto di riuso e riciclo, sempre più necessario per garantire un futuro sostenibile all’umanità, oltre che legare il progetto ancor più al territorio: il Comune di Sfruz è famoso per le sue stufe ad olle ed è la sede dell’associazione H-demia.

La comunità è stata coinvolta a piccoli gruppi, in diverse sedi che hanno ospitato il lavoro, affidato ai mosaicisti Bianca Bassi e Thomas Belz. Le realtà partecipanti sono state APSP Anaunia, Casa “Sebastiano”, cooperativa GSH, le classi prima e seconda della scuola media di Coredo e di Taio.

Ma non finisce qui: a conclusione del lavoro nella cabina della barca verrà sigillata una grande bottiglia contenente i messaggi di quanti hanno partecipato al progetto, che potranno essere “ritrovati” in un’occasione futura di condivisione e riflessione su questo periodo così difficile.

L’opera verrà posta lungo la strada che sale da Smarano al bivio di Credai e in primavera verrà arricchita da un’aiuola fiorita di “non ti scordar di me” realizzata partendo dal seme, assieme ai ragazzi di Casa “Sebastiano”.

Il progetto è stato realizzato con il finanziamento del Piano Giovani “Terra di mezzo” dei Comuni di Predaia e di Sfruz e con il supporto delle Pro Loco di Predaia e di Sfruz.