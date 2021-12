Approvata nella notte la manovra finanziaria 2022, Fugatti: «Percorso finanziaria reso difficile dal rapporto complesso e difficile con Roma»

Con l’approvazione, poco prima delle 23,30, del ddl 122, la legge di Bilancio con 20 sì, 9 no e 4 astenuti (Dallapiccola, Demagri, Ossanna del Patt, De Godenz UpT) la manovra finanziaria 2022 è legge.

Il presidente Fugatti ha chiuso il suo intervento finale affermando che l’accordo sul pubblico impiego dimostra che di fronte ad un approccio costruttivo anche del sindacato i risultati si raggiungono.

Il percorso di questa finanziaria, ha aggiunto, parte dal rapporto complesso e difficile con Roma, assieme a Bolzano. Il presidente della Giunta ha infine ringraziato anche il presidente Kaswalder che a sua volta ha espresso il suo grazie ai consiglieri e al personale.

Per la capogruppo della Lega, Mara Dalzocchio, la manovra ha un carattere espansivo, che favorisce la ripartenza economica. La trattativa col Governo ha portato in bilancio 120 milioni e a buon fine è andata la trattativa per il contratto.

Alex Marini (5 Stelle) ha ricordato che nella manovra non ci sono risorse per la trasparenza, per la lotta alla criminalità organizzata, la difesa del territorio, nulla sui cambiamenti climatici e per un’energia decentrata.

Claudio Cia (FdI) ha detto che si tratta di una manovra realista, concreta e onesta. Imponenti risorse sono state impiegate per il pubblico impiego e quindi inevitabilmente non si sono potute soddisfare molte altre richieste. Ma la Giunta ha scelto di non impoverire i servizi per i cittadini e ha fatto bene.

Alessandro Savoi (Lega) ha detto che la Giunta ha sempre dimostrato attenzione ai lavoratori pubblici ma al tempo stesso con questa finanziaria, concreta e onesta, garantisce benessere a tutta l’economia, in primo luogo alle piccole e medie imprese. Il Trentino, quando finirà la pandemia, dimostrerà di saper correre anche grazie alle politiche del governo di centro destra.

Giorgio Leonardi (FI), apprezzando fino in fondo la manovra, ha ricordato che le risorse non sono più quelle di un tempo e la Giunta ha gestito le risorse con la logica del buon padre di famiglia e soprattutto senza incrementare il carico fiscale.

Sì pieno anche da parte di Luca Guglielmi (Lista Fassa) che ha sottolineato il fatto che questa manovra è tutt’altro priva di prospettiva e ha sottolineato l’importanza degli 80 milioni posti in bilancio per la circonvallazione di Canazei.

Nelle dichiarazioni finali di voto Tonini ha dichiarato il voto contrario del Pd per quello che non c’è nella manovra, cioè un programma di riforme per rendere strutturale un tasso di crescita per rendere sostenibile il debito. Riforme per rendere più competitivo il sistema e più equo nei confronti dei lavoratori e dei giovani.

Paolo Zanella (Futura), annunciando il suo voto negativo, ha aggiunto che in questo bilancio mancano le prospettive, e non si sono saputi cogliere i cambiamenti e i temi centrali come i bisogni di salute che l’epidemia ha messo in evidenza. Non si agisce sulla crisi migratoria, e c’è poco sulla devastante crisi climatica.

Lucia Coppola (Misto – Europa Verde) ha espresso soddisfazione per lo sblocco del contratto per il settore pubblico e ha auspicato impegno per l’ambiente e la cura delle persone. Infine, ha chiesto a Fugatti, di collaborare col Comune di Trento che sta affrontando un’opera, il bypass, che sarà pesante per i cittadini. Piero De Godenz (UpT), annunciando il suo voto di astensione (anche Ossanna del Patt ha annunciato l’astensione), ha sottolineato le difficoltà del comparo turistico anche a causa di scelte del Governo difficilmente comprensibili.

